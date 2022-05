Base militare, il Parco cerca soluzioni alternative: "Due caserme dismesse pronte alla riqualificazione green"

Le alternative alla base militare di Coltano prova a darle il Parco di san Rossore, come riporta l'agenzia Dire. Lorenzo Bani, presidente del Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, ne mette in pista due da 90 ettari complessivi, perché "fare una riconversione di strutture militari dismesse, abbandonate o scarsamente utilizzate può essere un'opportunità", dice al termine del vertice organizzato a Firenze con l'Arma, la Regione e il Comune di Pisa. Un paio di exit strategy dentro il Parco, spiega, ma non nella parte di pregio dell'area verde, sia per la faunistica che per le attività agricole.

"Ci sono due caserme estremamente interessanti: una sono i 31 ettari dell'ex Cisam, dove oggi c'è una presenza molto ridotta" dei militari. "Ci sono edifici già costruiti che possono essere riconvertiti anche in modo green. L'altra è il gruppo interforze, sulla via della Bigattiera: sono 60 ettari abbandonati dal 2007. Potrebbero essere due soluzioni senza creare danni all'ambiente e all'ecosistema. Essendo già urbanizzate e antropizzate possono essere tranquillamente riconvertite. L'importante è che non tocchino l'aspetto principale" dell'area, "l'ambiente e la natura". Ed è anche su queste soluzioni, rivela Bani, che "si aprirà una fase di ricognizione. Secondo me ci sono tutte le condizioni per rivedere il progetto, collocarlo diversamente, anche in diverse strutture e non in maniera così unitaria e impattante come era prima". L'Arma, dunque, "si è detta disponibile ad aprire un percorso partecipativo ampio con gli enti, in particolare con il parco e i cittadini. Questo dimostra che c'è la volontà di trovare altre soluzioni".