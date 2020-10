Impianti sportivi: verso una Beach Arena sul litorale

Una Beach Arena sul litorale pisano potrebbe presto diventare realtà. E' stata infatti approvata a maggioranza, nella seduta di martedì pomeriggio del Consiglio comunale, la mozione – primo firmatario il consigliere comunale Giovanni Pasqualino (Lega) – “di poter “realizzare una 'Spiaggia dello Sport' che possa anche ospitare campi solari e attività per scuole, associazioni e società sportive”, una proposta da anni sostenuta a gran voce anche dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini.

“Il fenomeno del turismo sportivo - così spiega il consigliere Pasqualino - rappresenta oggi un evidente mezzo di attrazione in grado di incidere fortemente in maniera positiva sull'economia di un territorio. Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale a livello mondiale, il fenomeno degli sport da spiaggia: beach volley, beach tennis, beach soccer, cosa questa che prevede l’organizzazione di tornei e campionati di livello nazionale e internazionale”. “Diverse società sportive pisane - ha concluso Pasqualino - da troppi anni sono costrette ad allenarsi/giocare in altre città spesso con il trasporto della sabbia su gomma. Il centrodestra unito e compatto con il voto di tutte le sue componenti Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha dato una dimostrazione della dedizione della coalizione di maggioranza agli interessi superiori della cittadinanza. Testimonianza di questo è il voto favorevole del Patto civico di Veronese; sinistra invece che va in una direzione diversa che ha votato contro tentando di argomentare con cavilli burocratici una scelta che nei fatti si commenta da sola e conferma quanto sappiamo: la sinistra è contraria allo sviluppo”.

Hanno votato a favore i consiglieri della Lega, FdI, Forza Italia, Antonio Veronese (Patto Civico). Contrario il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). Non hanno partecipato al voto i consiglieri del Pd e del M5S.