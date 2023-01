La Befana al Centro trasfusionale: raccolte 33 donazioni di sangue

La città ha risposto positivamente all’appello a donare il sangue, con la Befana a fare da testimonial con tanto di gadget e dolcetti regalati. Sono state raccolte 33 donazioni fra militari del Capar-Centro addestramento paracadutistmo della Brigata Paracadutisti Folgore, donatori abituali e cittadini, che si sono affacciati oggi per la prima volta al Centro trasfusionale. Un bel bilancio che si somma alle tante donazioni extra-routine raccolte in questi ultimi mesi, +126 dal 20 novembre ad oggi, grazie alle iniziative di richiamo promosse dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup diretta dal dottor Alessandro Mazzoni, con l’impegno della coordinatrice infermieristica Anna Michelotti insieme alle associazioni dei donatori (Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme).

L'obiettivo è sempre richiamare quanta più gente possibile al Centro trasfusionale di Cisanello e far familiarizzare soprattutto i giovani con questo gesto, che dura pochi minuti ma può fare la differenza fra la vita e la morte per chi ha bisogno di sangue. Le sacche sono infatti utilizzate nei trapianti e, in generale, nella chirurgia complessa (che riguarda anche tanti politraumi per incidenti), per i pazienti con patologie ematologiche, per produrre emoderivati fondamentali per la cura di tante malattie. Insomma, il sangue è vita e quindi ciascuno dovrebbe mettere in conto, ove la propria salute lo consenta, la possibilità di donare almeno qualche volta nella vita in segno di empatia, solidarietà e senso civico.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E' possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.