Benedetto Vigna è il nuovo Ad della Ferrari: si è laureato a Pisa

C'è anche un po' di Pisa nel nuovo corso della Ferrari. La casa automobilistica del Cavallino rampante ha scelto infatti di affidarsi a Benedetto Vigna, che dal prossimo 1 settembre ricoprirà il ruolo di Amministratore delegato. 52 anni, originario di Potenza, Vigna nel 1994 si è laureato con lode all'Università di Pisa in Fisica subnucelare. L'ennesima conferma dell'eccellenza formativa dell'Ateneo pisano, come dimostra il curriculum denso di traguardi prestigiosi e incarichi di rilievo del nuovo Ad dell'azienda di Maranello.

Benedetto Vigna proviene da STMicroelectronics (“ST”) dove attualmente è Responsabile del Gruppo Analogici, MEMS (Micro-electromechanical Systems) e Sensori, il più grande e remunerativo business operativo di ST nel 2020. E' inoltre membro del Comitato Esecutivo del Gruppo ST. John Elkann, presidente di Ferrari, ha così commentato la nomina: "Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo Amministratore delegato. La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l’approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell’era entusiasmante che ci attende".

Il neo Ad della Ferrari ha commentato così la nomina: "E' un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come Amministratore delegato e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità. Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere. E con un profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della Società e di coloro che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica".