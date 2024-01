Una mattina di sole ha contribuito a rendere la 18° edizione della 'Benedizione dei Cavalli, dei Mezzi Agricoli e dei Prodotti della Terra' una festa capace di riunire moltissime persone di tutte le età e amanti degli animali, domenica 21 gennaio, nella suggestiva cornice della Basilica di San Piero a Grado che ha dato il patrocino all'iniziativa organizzata dall'associazione 'Tradizioni di Maremma'.

Una giornata iniziata fin dal primo mattino per i cavalieri, provenienti da Pisa, Livorno, Grosseto ma anche dal Piemonte, che si sono ritrovati proprio di fronte alla basilica per una passeggiata a cavallo. Al termine della Santa Messa, intorno alle 12.30, il parroco don Bryan Dal Canto ha benedetto i tantissimi animali che nel frattempo stavano scorrazzando, accompagnati dai proprietari, sul grande prato adiacente alla basilica: tra questi, numerosi cani di razze e taglie differenti, asini e - ovviamente - i cavalli.

"Vivere in modo sostenibile non è solo essere attenti all'ambiente con i propri comportamenti di consumo, ma anche esistere in armonia con l'intero creato e quindi anche con gli animali" ha dichiarato il parroco di San Piero a Grado inaugurando la cerimonia, prima di avvicinarsi agli animali per la benedizione.