Cascina: il benvenuto del sindaco ai nuovi dipendenti comunali

Un breve saluto ai nuovi dipendenti comunali entrati in Municipio nel corso del 2023. Sindaco, giunta e posizioni organizzative hanno dato il benvenuto al personale arrivato al servizio di Cascina con un incontro nella sala del consiglio comunale.

"Con questa occasione - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - diamo il benvenuto a tutti coloro che sono entrati in servizio nel 2023. Da quando ci siamo insediati, il numero dei dipendenti si è alzato meno di quanto volessimo, ma ci sono stati 70 nuovi inserimenti: circa un terzo del personale è nuovo rispetto a tre anni fa. L’attività per gli inserimenti è stata notevole, anche se il risultato finale tra mobilità e pensionamenti è stato più ridotto rispetto alle attese. Ci fa piacere continuare su questa linea perché le partite amministrative aperte sono tante e il personale serve. L’impegno è quello di proseguire nei limiti che ci impone la legge".

Tra i nuovi dipendenti si passa da un estremo all’altro: c’è chi è entrato definitivamente il 1° gennaio 2023 e chi lo ha fatto soltanto il 28 dicembre scorso, con la maggior parte degli inserimenti sono stati fatti tra agosto e fine anno. "Con alcuni di voi lavoriamo già da diverso tempo, altri sono freschi di nomina - ha aggiunto Francesca Mori, assessore al personale - Vi diamo ufficialmente il benvenuto, dicendo che in me, come assessore al personale, troverete sempre massima disponibilità per ascoltarvi, cercare di capire insieme come risolvere eventuali problemi. Come amministrazione comunale stiamo portando avanti il principio di essere una squadra: l’amministrazione funziona se lavoriamo tutti insieme nella stessa direzione".