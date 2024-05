Entra, apre il gas e getta benzina nella casa della ex: arrestato per atti persecutori

Un ultimo episodio che poteva risultare pericolosissimo, tanto che per la bonifica degli ambienti sono intervenuti i Vigili del Fuoco e sono stati fatti evacuare i vicini di casa. I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno arrestato un uomo con l'accusa di atti persecutori, in un comune del comprensorio. Ora l'uomo è in carcere al Don Bosco, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Secondo al ricostruzione fatta dagli inquirenti, pochi mesi fa la donna aveva posto fine alla relazione, subendo per contro l'inizio dei comportamenti persecutori dell'ex. Ben presto sono iniziati i costanti messaggi telefonici, una situazione andava avanti nel tempo con poi l'evoluzione verso la violenza. Per questo la vittima si è rivolta alla Stazione Carabinieri del luogo, che si attivata immediatamente per richiedere un'adeguata misura cautelare nel tentativo di contenere l'aggressività dell'ormai ex compagno. Nel frattempo, è stata attivata un'osservazione dell'abitazione e dei luoghi frequentati della donna, in modo da poter prevenire azioni a danno della parte offesa. L'atteggiamento aggressivo dell'uomo, intanto, andava peggiorando: l'ex ha continuato ad aggirarsi nei pressi dell'abitazione della donna, cercando un contatto con lei. Impaurita, la vittima si è trasferita temporaneamente presso alcuni conoscenti.

L'apice della tensione è arrivato al momento del gesto folle dell'indagato: con lei fuori casa, secondo quanto ricostruito, si sarebbe introdotto dal lucernario della casa della giovane per aprire il gas della cucina e cospargere gli ambienti di benzina. I militari dell'Arma, preallertati, sono intervenuti presso l'abitazione riuscendo con freddezza a chiudere il gas, a staccare la corrente elettrica e ad aprire porte e finestre, facendo defluire il metano che intanto si era accumulato, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Per precauzione, i Carabinieri hanno fatto evacuare anche i vicini presenti nelle case limitrofe.

L'indagine si è poi spostata immediatamente presso l'abitazione dell'uomo, che è stato prelevato e arrestato per atti persecutori. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti apparsi compatibili con i reati commessi, tra cui due taniche vuote ancora odoranti di benzina.