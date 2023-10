Riconoscimento nazionale per l'Aoup e le sue pubblicazioni scientifiche nella medicina di genere

Terzo premio per il miglior impatto delle pubblicazioni scientifiche nella medicina di genere: è quello vinto dall'Aoup alla rassegna 'Best Italian Hospital Award', giunta alla seconda edizione, iniziativa di Class Editori che premia le performance delle strutture ospedaliere del territorio e racconta il ruolo strategico dei centri di eccellenza italiani, in linea con le migliori esperienze editoriali internazionali.

La selezione avviene attraverso l'analisi di score multiparametrici che prendono in considerazione dati quantitativi clinici, di ricerca e formazione, digitali, reputazionali e qualitativi da fonti accreditate (Ministero salute, PNE-Agenas, Banca dati SSN, Atlante Sanità, Pubmed etc), con classifica finale validata da un Advisory Board composto da esperti nazionali del mondo accademico, medico-scientifico e manageriale.

Anche quest’anno è stata analizzata l’offerta sanitaria d’eccellenza italiana suddivisa in 4 categorie: Policlinici, Centri cardiovascolari, oncologici e ortopedici.

I premi speciali: eccellenze Top Hospital, Regioni, Digitali, Gruppi privati e Medicina di genere. A ritirare il premio a Milano, in rappresentanza della Direzione aziendale, la dottoressa Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento della Medicina di genere. Un sentito ringraziamento va quindi a tutti professionisti dell'Aoup che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.