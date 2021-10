Bfs- issoreco: solidarietà alla Cgil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Biblioteca Franco Serantini Istituto di Storia Sociale, della Resistenza e dell'età Contemporanea della provincia di Pisa e l'Associazione Amici della Biblioteca Franco Serantini esprimono la propria solidarietà alla CGIL per il vile attacco squadrista alla sede nazionale di Roma del 9 ottobre. Pensiamo che la risposta a simili atti debba fondarsi sulla salvaguardia e sulla diffusione della memoria storica dell'antifascismo, sulla vigilanza contro il risorgere di simili posizioni e azioni e nel maggiore impegno nella comune battaglia per la difesa di tutti i lavoratori. Le iniziative svolte insieme alla Camera del lavoro di Pisa nel recente passato dimostrano una vicinanza che in questi momenti vogliamo ricordare ed evidenziare, momenti che ci devono spingere tutti ad una maggiore determinazione nel rafforzare ed ampliare l'impegno nei rispettivi ambiti d'intervento ed in prossime iniziative comuni