Biblioteca Comunale Sms: orario più ampio, al via lo sportello di auto prestito

Dal prossimo gennaio l'orario sarà ampliato, mentre si stanno studiando soluzioni per delle succursali. In partenza infine lo sportello di auto prestito. Sono queste le principali novità emerse venerdì scorso durante la riunione della Commissione Cultura per la Biblioteca Comunale Sms, confronto richiesto dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). Nel corso dell'incontro si è anche parlato di corsi di formazione e aggiornamento per i dipendenti. Per queste questioni è annunciato un vertice con i sindacati. Il personale dipendente della Biblioteca è attualmente di 10 unità.

Erano presenti gli assessori alla cultura Pier Paolo Magnani e al personale Giovanna Bonanno. Sono stati acquisti quest’anno circa 9mila euro di nuovi libri. La Presidente della Commissione Cultura è la consigliera Maria Punzo (Lega).