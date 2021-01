Riapre al pubblico la Biblioteca comunale Sms: orari e modalità di accesso

Lunedì 25 gennaio la Biblioteca Sms riapre al pubblico. Lo annuncia una nota del Comune di Pisa, che spiega: "Nel rispetto di tutte le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso saranno attivi i servizi di prestito e restituzione, consultazione e l’utilizzo della sala lettura/studio al piano interrato". Per tutti i servizi è necessaria la prenotazione: per telefono al n. 050-8669200, oppure per mail all’indirizzo smsb.prestito@comune.pisa.it.

La sezione ragazzi, l’emeroteca e l’area navigare al momento restano chiuse al pubblico.

Orari di apertura

La biblioteca sarà aperta: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (servizio prestito e accesso sala studio); dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 17 (servizio prestito).

Modalità di accesso

Per garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale in servizio è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- all’ingresso della struttura sarà misurata la temperatura corporea attraverso termoscanner;

- è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza in biblioteca. Sono esentati i minori di 6 anni;

- utilizzare il gel igienizzante per le mani disponibile in biblioteca e rispettare la distanza di sicurezza.

Postazioni studio

La prenotazione, effettuata per mail o per telefono, è possibile da 5 giorni fino ad 1 giorno prima ed è ritenuta valida solo se confermata. L’utilizzo della postazione è consentita solo agli utenti iscritti alla Biblioteca per massimo 3 volte la settimana.