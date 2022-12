Mountain bike rubata e abbandonata in un fosso: denunciato il ladro

I carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà una persona per furto di una bicicletta modello mountain bike. La veloce attività d’indagine, originata dalla denuncia presentata dalla vittima, ha permesso di rinvenire, grazie al GPS, abbandonata in un fosso la bicicletta oggetto di furto e, attraverso la mappatura del percorso effettuato e la visione delle telecamere della zona, di contestare il furto ad una persona.

Il soggetto è accusato di essersi introdotto all’interno di un garage di un’abitazione di San Miniato approfittando dell’assenza dei proprietari e di aver sottratto la mountain bike, del valore di circa mille euro, per poi allontanarsi a tutta velocità a bordo della stessa. Il mezzo a due ruote è stato restituito al legittimo proprietario, mentre per l’autore del furto è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.