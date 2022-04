Rubati e ritrovati: uno scooter e una bici riconsegnati ai proprietari

Doppio ritrovamento nella giornata di venerdì 1 aprile. Nel primo pomeriggio un passante, in via San Martino, ha riconosciuto la bicicletta che gli era stata rubata nel mese di gennaio. L'uomo si è messo in contatto con la Polizia per rientrare in possesso del mezzo. Gli agenti, una volta verificata la corrispondenza tra la denuncia sporta dall'uomo e il mezzo individuato in strada, ha provveduto a restituirgli la bici.

In serata invece, dopo una segnalazione, una pattuglia ha ritrovato sull'argine di via Fiorentina uno scooter che, dopo i controlli degli agenti, è risultato rubato. Allertata del ritrovamento, la proprietaria residente nella zona si è recata sul posto ed è tornata in possesso del veicolo.