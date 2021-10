Biciclettata dei Fridays for Future a Pisa per il clima: "Ancora non è cambiato nulla"

Ieri pomeriggio, venerdì 22 ottobre, la sezione locale dei Fridays for Future è scesa di nuovo in piazza per portare all'attenzione la questione climatica in vista della Cop26

"Secondo voi tra nove anni tutto il mondo potrà usufruire dell'energia elettrica da fonti rinnovabili? Le città saranno davvero inclusice e sostenibili? Gli stati si impegneranno a contrastare il cambiemento climatico?" Lo chiedono a gran voce i ragazzi dei Fridays For Future Pisa, che ieri pomerggio, venerdì 22 ottobre, hanno attraversato la città in sella alla bicicletta per cercare di sensibilizzare al problema della crisi climatica. Anche in vista della Cop26, la Conferenza delle nazioni unite sui Cambiamenti climatici, come spiega Marta Orlati: "Si chiama così perchè prima ce ne sono state altre 25, ma di fatto ancora non sta cambiando niente".