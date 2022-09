'BIF Talks': alla Scuola Superiore Sant'Anna si parla di anticorruzione e trasparenza

Trasparenza, integrità, anticorruzione. Tre concetti chiave per riaffermare la credibilità del settore pubblico e delle aziende private. Per ridare fiducia a chi, nel tempo, ha perso fiducia nelle istituzioni. Venerdì 23 settembre, a partire dalle ore 10.30 presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è in programma la quarta edizione di 'BIF Talks. Dichiarazioni, strumenti, cultura'. L’iniziativa, organizzata da Transparency International Italia in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, mette a confronto docenti, manager pubblici e privati, rappresentanti delle istituzioni sulla necessità dell’apporto delle dichiarazioni e del codice etico per favorire la diffusione della cultura dell’integrità nel settore privato e nel settore pubblico.

Il codice etico è un piano strategico senza tempo, sempre valido, occorre valorizzarlo e vivificarlo. La cultura è il primo presidio di integrità, le dichiarazioni del top management aziendale fungono da formazione istantanea, in questo modo gli strumenti adottati e l’espansione di coscienza che ingloba diritti umani e piani di sostenibilità acquisiscono maggior credibilità, ampliano il perimetro della responsabilità, generano fiducia.

'BIF Talks' prevede 11 brevi slot di 20 minuti, con la partecipazione di 15 speaker provenienti da aziende, pubblica amministrazione, protagoniste e protagonisti della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità. Interverranno anche Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Iole Anna Savini, Presidente Transparency International Italia, Valentina Bosetti, Presidente TERNA Spa, Roberto Tomasi, Amministratore Delegato ASPI Autostrade per l’Italia, Giovanni Savini, Responsabile Anticorruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Laura Valli, Consigliere ANAC. Qui il programma completo. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo delle aziende che compongono il Business Integrity Forum (BIF) di Transparency International Italia. Il Business Integrity Forum è un gruppo di lavoro attivo dal 2015 che riunisce alcune delle più importanti aziende italiane che ripongono particolare attenzione e impegno nelle attività di trasparenza, integrità e anticorruzione.

L’evento si svolge in presenza presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (piazza Martiri delle Libertà 33). Per partecipare all'evento è necessario registrarsi qui. Per chi parteciperà da remoto sarà possibile iscriversi entro mercoledì 21 settembre alle ore 12. E' prevista anche una diretta YouTube sul canale istituzionale della Scuola Sant’Anna al seguente link: https://youtu.be/0s2MBj2_vvY.