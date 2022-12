Luci di Natale e biglietti di auguri solidali a Vicopisano

Biglietti di auguri natalizi solidali, impreziositi dalla foto di piazza Cavalca, nel cuore del borgo di Vicopisano, illuminata per le festività, scattata a titolo gratuito da Giuseppe Comito, presidente del FotoClub Vicopisano. Un modo per rendere più bello il Natale facendo al contempo del bene. Coloro che desiderano sapere dove acquistare i cartoncini solidali possono consultare il sito www.comune.vicopisano.pi.it o telefonare al numero 342 8096865 (incluse le attività del territorio che vogliono essere aggiunte alla lista).

"I biglietti di auguri - spiega l'assessore all'associazionismo, Fabiola Franchi - possono essere comprati con una piccola donazione e l'intero ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Vicopisano, al Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme, per le loro molteplici attività a favore della comunità e delle persone più fragili, e all'Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, per l'acquisto di una nuova ambulanza, dopo che, purtroppo, quella che serviva per le attività di emergenza è andata distrutta in un incendio. Ringrazio Comito e il FotoClub per aver messo, ancora una volta, a disposizione il loro tempo e questa bella immagine".

"E' bello pensare di poter accompagnare un dono - aggiunge l'assessore alle politiche sociali, Valentina Bertini - con un biglietto di grande valore, vista la destinazione dell'offerta, come è spiegato sul retro del cartoncino stesso. E' come mettere più sentimento in ciò che regaliamo a familiari e amici. E nell'occasione si può, magari, fare acquisti proprio nelle nostre attività, per questo spero che se ne aggiungano altre, alla lista di chi tiene i biglietti, e che insieme contribuiamo a sostenerle, come possiamo. Solidarietà per chi è in difficoltà, grazie alle nostre associazioni di soccorso, e supporto al nostro tessuto produttivo. I piccoli gesti di tanti possono fare molto. Già alcune aziende stanno partecipando, con generosità, al progetto, e a nome dell'amministrazione, le ringrazio molto".