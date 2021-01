I biglietti vincenti della Lotteria Italia: a Pisa 25mila euro

Sono stati estratti i vincitori della Lotteria Italia: saranno assegnati 130 premi per un totale di 12,5 milioni di euro, rende noto l'agenzia Agimeg, di cui 5 di prima fascia (il primo premio da 5 milioni di euro, uno da 2 milioni, da 1 milione, da mezzo milione e da 250 mila euro), 25 premi da 50mila euro l'uno e 100 premi da 25 mila euro ciascuno. Lo scorsa edizione invece i premi furono in totale 205 ed assegnarono complessivamente 16,1 milioni di euro.

Nella provincia pisana di vincente c'è solo un premio da 25mila euro: il biglietto D 317723.

I biglietti vincenti

La serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria della Lotteria Italia non ancora abbinati ai premi:

D114310 Altavilla Irpina (AV)

A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

A211417 Cavarzere (VE)

G162904 Prizzi (PA)

E409084 Pesaro (PU)

I 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50mila euro ciascuno:

L 361795 Cammarata Ag

F 031174 Roma Rm

C 145481 Teramo Te

L 488089 Roma Rm

D 199428 San Lazzaro Di Savena Bo

F 342799 Roma Rm

M 228397 Roma Rm

F 399795 Genova Ge

L 297508 Omegna Vb

F 496538 Messina Me

B 275673 Portici Na

G 239632 Catania Ct

L 433512 Bologna Bo

A 108977 San Vendemiano Tv

F 145395 Ales Or

C 378784 Casoria Na

L 421708 Roma Rm

E 204241 Pavia Pv

D 181685 Bassano Del Grappa Vi

L 252078 Torino To

L 353476 Reggio Emilia Re

L 295715 Bisaccia Av

M 119165 Morro D'Oro Te

A 439501 Cuneo Cn

D 185616 Torino To

Ecco, come riferisce Agimeg, i 100 premi di terza categoria della Lotteria Italia 2020 da 25 mila euro ciascuno:

M 159663 Adelfia Ba 25.000,00

B 159086 Lainate Mi 25.000,00

I 218661 Fano Pu 25.000,00

I 366023 Pollein Ao 25.000,00

C 272492 San Zenone Al Lambro Mi 25.000,00

E 111613 Roma Rm 25.000,00

I 298717 Roma Rm 25.000,00

L 143267 Campagna Sa 25.000,00

G 297842 Avellino Av 25.000,00

G 403211 Roma Rm 25.000,00

A 234746 Ancona An 25.000,00

B 270200 Carrara S. Giorgio Pd 25.000,00

A 275798 Felizzano Al 25.000,00

C 484438 Torino To 25.000,00

A 261970 San Lorenzo Rc 25.000,00

B 333182 Rovigo Ro 25.000,00

C 311257 Ferrara Fe 25.000,00

B 425929 Grassobbio Bg 25.000,00

E 170643 Sanguinetto Vr 25.000,00

E 410691 Piacenza Pc 25.000,00

A 474184 Prato Po 25.000,00

M 316769 Gioia Tauro Rc 25.000,00

L 101746 Grigno Tn 25.000,00

C 065718 Chieti Ch 25.000,00

I 171075 Bari Ba 25.000,00

A 037184 Potenza Pz 25.000,00

M 130517 Torino To 25.000,00

L 115949 Campagna Sa 25.000,00

B 491291 Napoli Na 25.000,00

F 271669 Gallipoli Le 25.000,00

L 254624 Roma Rm 25.000,00

G 489797 Treviso Tv 25.000,00

F 131398 Latina Lt 25.000,00

A 444918 Biella Bi 25.000,00

C 179560 Firenze Fi 25.000,00

A 073912 Vignola Mo 25.000,00

A 493362 Bologna Bo 25.000,00

G 029084 San Nicola La Strada Ce 25.000,00

E 254588 Atripalda Av 25.000,00

F 404334 Sala Consilina Sa 25.000,00

B 002818 Sorradile Or 25.000,00

E 430774 Napoli Na 25.000,00

D 393708 Guidonia Montecelio Rm 25.000,00

D 156599 Casalecchio Di Reno Bo 25.000,00

C 385950 Monteviale Vi 25.000,00

D 063332 Genova Ge 25.000,00

D 149549 Uri Ss 25.000,00

E 453982 Roma Rm 25.000,00

M 022077 Asiago Vi 25.000,00

G 334987 Pavia Pv 25.000,00

C 479075 Terni Tr 25.000,00

M 118900 Gallicano Nel Lazio Rm 25.000,00

G 346516 Riva Del Garda Tn 25.000,00

C 487181 Genova Ge 25.000,00

D 034359 Chieti Ch 25.000,00

C 188034 Ruvo Di Puglia Ba 25.000,00

F 245030 Ferno Va 25.000,00

E 113478 Viterbo Vt 25.000,00

I 319457 Roma Rm 25.000,00

L 164581 Valmontone Rm 25.000,00

M 412019 Santarcangelo Di Romagna Rn 25.000,00

C 148602 Fiorenzuola D'Arda Pc 25.000,00

A 375159 Quarto Na 25.000,00

A 418190 Trecastelli An 25.000,00

G 021076 Varedo Mb 25.000,00

I 109460 Gorgonzola Mi 25.000,00

D 264635 San Casciano In Val Di Pesa Fi 25.000,00

E 170992 Milano Mi 25.000,00

G 250912 Patti Me 25.000,00

E 193500 Porto Recanati Mc 25.000,00

D 260633 Oria Br 25.000,00

C 165838 L Aquila Aq 25.000,00

C 411760 Castel San Pietro Terme Bo 25.000,00

F 160037 Milano Mi 25.000,00

E 032451 Assago Milano Fiori Mi 25.000,00

F 416467 Milano Mi 25.000,00

B 336589 Pinerolo To 25.000,00

L 107179 Castellamonte To 25.000,00

E 445601 Villaricca Na 25.000,00

A 114576 Roma Rm 25.000,00

C 216365 Carpi Mo 25.000,00

M 339462 Villa Di Briano Ce 25.000,00

L 219656 Salerno Sa 25.000,00

D 229974 Fiano To 25.000,00

E 167706 Nerviano Mi 25.000,00

C 006531 Milano Mi 25.000,00

L 228727 Caraglio Cn 25.000,00

E 416953 Parma Pr 25.000,00

D 126185 Napoli Na 25.000,00

M 307104 Caronno Varesino Va 25.000,00

M 287774 Caltanissetta Cl 25.000,00

A 122722 Teano Ce 25.000,00

C 412078 Roma Rm 25.000,00

G 473977 Vezzano Ligure Sp 25.000,00

F 348579 Nocera Inferiore Sa 25.000,00

A 041949 Comacchio Fe 25.000,00

I 109597 Bologna Bo 25.000,00

A 277834 Cologne Bs 25.000,00

D 317723 Pisa Pi 25.000,00

L 303841 Caldaro Sulla Strada Del Vino Bz 25.000,00