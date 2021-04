Calci, con il fontanello di 'Acqua ad alta qualità' risparmiate 19,3 tonnellate di plastica

725mila litri di acqua ad alta qualità ed evitato il consumo di 19,3 tonnellate di plastica per un risparmio di circa 152mila euro. Sono i numeri prodotti nel corso del 2020 dal fontanello di Calci che, nonostante l’anno complesso caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, ha confermato un’ottima, e ormai abituale, pratica dei calcesani e la bontà della scelta perseguita dal Comune di Calci e da Acque Spa che ha dimostrato la propria utilità anche in un periodo caratterizzato da varie misure di lockdown. Infatti si è registrato un aumento dei metri cubi d’acqua prelevati nel 2020 rispetto agli anni precedenti.

"Questi numeri confermano, oltre all’innegabile risparmio, che dobbiamo continuare su questa strada promuovendo la cultura del rispetto dell'ambiente, e con essa, i comportamenti virtuosi, a partire dalle nostre scuole" commenta l’assessore all’Ambiente Stefano Tordella. "Per la nostra amministrazione l'impegno per la salvaguardia dell’ambiente è una assoluta priorità di mandato - conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti - i cittadini hanno accolto con entusiasmo, fin dal primo giorno dell’installazione, il fontanello e, soprattutto, la cultura del rispetto nei confronti della risorsa idrica e dell’ambiente in generale. I fontanelli permettono di ridurre in modo consistente il conferimento della plastica nel ciclo dei rifiuti urbani e le emissioni degli inquinanti legati alla produzione e al trasporto delle bottiglie. Ringrazio Acque Spa per la costante collaborazione e per aver innescato anche sul nostro territorio questo consapevole e virtuoso percorso".

Il Comune di Calci ricorda che al momento, per evitare la creazione di assembramenti e la vicinanza fisica tra persone, al fontanello è in funzione un solo erogatore. Restano valide, ovviamente, tutte le indicazioni sulle precauzioni nell'utilizzo, indicate anche durante il lockdown: rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone; non accostare la bocca e non toccare con le mani gli erogatori; non portare i contenitori utilizzati a contatto con gli erogatori e la sanificazione delle mani prima e dopo le operazioni.