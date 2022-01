Cascina: nello scorso anno rilevate 1.849 infrazioni ai varchi Ztl

Continua a dare i suoi frutti il lavoro della Polizia municipale di Cascina, che nella seconda parte dell’anno, grazie anche agli ultimi arrivi che hanno rimpinguato l’organico, ha potenziato la sua azione sul territorio. Tra i dati statistici che meritano di essere segnalati ci sono quelli che riguardano i transiti nelle zone Ztl/Apu. Nel corso del 2021 la municipale ha visionato ed elaborato 13.385 transiti fotografati dal sistema varchi, per una media di oltre 1.100 transiti mensili e oltre 36 transiti giornalieri, per i tre varchi della Ztl/Apu. Questi controlli hanno portato ad emettere ben 1.849 verbali per i transiti non autorizzati, ovvero una media di uno ogni 7,24 passaggi.

Con l’occasione, l'amministrazione cascinese ricorda che con la 'Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19', è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia. In ragione di questo, vengono prorogati di diritto anche i permessi Ztl fino alla fine dello stato di emergenza, con aggiunta di altri 90 giorni ai sensi dell’art. 103 c. 2 e 2-sexies del D.L. 18/2020. I contrassegni potranno dunque esser rinnovati a partire dal 30 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe.

La Polizia municipale invita poi a prestare attenzione al rispetto del codice della strada e a fermarsi sempre in caso di sinistri. Nei giorni scorsi una pattuglia della Municipale è infatti dovuta intervenire in località Badia per un incidente stradale tra una bicicletta e un’autovettura, con tanto di fuga da parte del conducente dell'auto. Il ciclista, cittadino extracomunitario, è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure necessarie e dai rilievi effettuati è emersa la presenza di alcune telecamere che potevano essere utili al fine di rintracciare la persona che si era data alla fuga. La mattina successiva la Municipale ha acquisito le immagini e grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Sinistri Stradali e l'Ufficio Polizia Giudiziaria gli agenti sono risaliti immediatamente all'autore del fatto. Durante le fasi di notifica dell'invito a comparire, l’uomo si è presentato spontaneamente alla Stazione Carabinieri di Navacchio, da cui è stato poi indirizzato verso il comando della Polizia municipale: qui è stato formalmente identificato e deferito all'autorità giudiziaria per il reato di omissione di soccorso.