Lavoro a Pisa e provincia: nel 2023 programmate 36mila assunzioni

La domanda di lavoro nel 2023 è risultata in forte crescita rispetto al 2022 nei territori della Toscana Nord-Ovest (Lucca, Massa-Carrara e Pisa), registrando oltre 91mila assunzioni, pari ad un incremento di oltre 10mila unità rispetto al 2022. Questo quanto emerge dai dati del Sistema informativo Excelsior, indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con ANPAL in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e l’Istituto Studi e Ricerche – ISR su di un campione di quasi 7.500 imprese con dipendenti delle tre province.

Dall’indagine condotta si segnala la tendenza ad assumere personale dotato di sempre maggiori competenze 'trasversali', ovvero quelle che riguardano le capacità comportamentali e relazionali legate alla personalità dei candidati. Altre competenze che si confermano particolarmente richieste sono quelle legate alla tecnologia, alla sostenibilità ambientale e comunicative. Una tendenza che affianca anche la crescita degli investimenti per l’adozione di nuove tecnologie registrata da parte delle imprese. In particolare gli investimenti sono indirizzati a migliorare i propri modelli di business, ma anche l’aspetto tecnologico e l’organizzazione.

"I dati del 2023 - afferma il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini - mostrano un deciso incremento della domanda di lavoro al quale però si affianca un forte aumento delle difficoltà nel reperire i profili desiderati. Inoltre le imprese stanno sempre più orientando la ricerca di competenze trasversali, tecnologiche e green per i nuovi assunti, rispecchiando l'urgente necessità di adattarsi alle trasformazioni in atto. Per ridurre il gap domanda-offerta di lavoro - prosegue Tamburini - la Camera di commercio offre alle scuole delle tre province una serie di percorsi gratuiti per sviluppare le competenze trasversali attraverso strumenti pratici pensati per far comprendere ai ragazzi le proprie attitudini con l'obiettivo di diffondere la cultura d'impresa e rompere il muro di diffidenza tra scuola e lavoro. Sul sito internet della Camera è disponibile il catalogo delle attività in programma per l'anno scolastico 2023/2024".

La domanda di lavoro in provincia di Pisa nel 2023

Nel 2023 si conferma in crescita la domanda di lavoro delle imprese pisane con dipendenti, che hanno programmato oltre 36mila assunzioni nell’anno mettendo a segno un +11% (+3.660 unità) rispetto al 2022. E' aumentato nell’anno il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con la difficoltà di reperimento dei profili richiesti da parte delle aziende pisane che a consuntivo 2023 arriva al 50% delle posizioni offerte, in crescita di sette punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Tra le motivazioni espresse dalle imprese la principale resta la mancanza di candidati (31%), in aumento di quattro punti percentuali rispetto al 2022, mentre la preparazione inadeguata degli stessi si ferma al 14%, salendo di un punto percentuale nel confronto annuale.

Per il 40% delle aziende pisane la selezione del personale avviene attraverso il ricorso a candidati conosciuti direttamente, mentre il 32% delle imprese ricorre a segnalazioni di conoscenti, amici e parenti. La selezione tramite CV inviati dai candidati è utilizzata invece nel 32% dei casi. Risulta importante anche il ricorso ad agenzie per il lavoro e società di selezione del personale (13%) e l’utilizzo di annunci su internet (12%).

Il 77% dei contratti proposti dalle imprese pisane è alle dipendenze, a tempo indeterminato (18%), determinato (49%) o con altre forme (10%), mentre per il restante 23% delle entrate si tratta di rapporti non alle dipendenze, con contratto di somministrazione (16%) o altri (7%). Le assunzioni previste dalle aziende pisane sono rivolte ai giovani con meno di 30 anni per una quota pari al 31%, valore in crescita di due punti percentuali rispetto all’anno precedente.

AUMENTA LA DOMANDA DI LAVORATORI CON SOFT SKILL. Il 2023 segna, al pari della crescita della domanda di lavoratori, anche un lieve aumento della quota di figure professionali per le quali le imprese pisane hanno richiesto capacità/competenze ritenute di elevata importanza. Al primo posto, per quanto riguarda le competenze/capacità trasversali, figurano la flessibilità e l’adattamento, ritenute di elevata importanza per 65 assunzioni su 100 e in crescita di due punti percentuali rispetto alla media 2018-22; segue con il 53% l’attitudine a lavorare di gruppo, in aumento di quattro punti percentuali.

Le aziende pisane continuano a ritenere importante il saper lavorare in autonomia (40% degli ingressi), ma anche le capacità di problem solving, in lieve aumento al 38% del totale delle entrate del 2023 (+1 punto percentuale). Passando alle competenze/capacità tecnologiche, sono ritenute importanti e assumono particolare rilievo quelle digitali (richieste al 19% degli ingressi, -2 punti rispetto alla media del periodo 2018-22), seguono le capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici (14%; -1 punto), e il saper applicare tecnologie “4.0” per innovare i processi aziendali (13%; +1 punto).

Per quanto concerne le competenze comunicative, la capacità di comunicare le informazioni dell’impresa in italiano è ritenuta di elevata importanza nel 32% dei casi, mentre la capacità di comunicarle in lingue straniere si attesta al 13%, in entrambi i casi in linea con la media del periodo precedente. Particolare attenzione viene poi posta alle competenze green, con il saper applicare soluzioni di risparmio energetico e sostenibilità ambientale ritenuto di elevata importanza per il 41% degli assunti (in aumento di 4 punti percentuali).

INCREMENTI IMPORTANTO PER INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE DIGITALI. Nel 2023 è proseguito il processo di trasformazione digitale delle imprese pisane, con una decisa crescita delle imprese che hanno effettuato importanti investimenti per l’adozione di nuove tecnologie.

In particolare, nell’ultimo anno le imprese hanno incrementato gli investimenti in tecnologie in grado di potenziare i propri modelli di business: la quota di aziende che ha investito nell’analisi dei comportamenti e dei bisogni dei clienti per la personalizzazione dei servizi offerti è salita al 37% nel 2023, 12 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente, mentre le imprese che hanno investito in strumenti di digital marketing sono passate dal 20% al 31%. In aumento anche gli investimenti nell’utilizzo di Big data per analizzare i mercati, effettuati dal 24% delle imprese (+10 pp).

Sotto l’aspetto tecnologico si registrano valori in crescita in quasi tutti gli ambiti: salgono al 41% (dal 34%) le imprese che hanno investito in sicurezza informatica e in connessioni ad alta velocità, cloud, mobile e big data analytics. Sale anche l’interesse nell’Internet delle cose-IoT (28%; +5 punti percentuali) e nelle nuove tecnologie di realtà aumentata e virtuale a supporto dei processi produttivi (27% delle imprese; +6 punti percentuali), mentre gli investimenti in strumenti software 4.0 per l’acquisizione e la gestione di dati (37%) restano stabili su valori elevati. L’unica nota negativa arriva dalla lieve diminuzione delle imprese che nel 2023 ha investito nella robotica avanzata, scese al 27% dal 31% del periodo 2018-22.

Dal lato organizzativo, sono aumentate le imprese che hanno investito nell’adozione di sistemi gestionali evoluti per favorire l’integrazione e la collaborazione (35%; +10 punti percentuali), nell’adozione di nuove regole per la sicurezza sanitaria dei lavoratori (33%; +3 pp), nel potenziamento dell’area amministrativo/gestionale e giuridico/normativa a seguito della trasformazione digitale (32%; +12 pp) e nell’adozione di sistemi di rilevazione continua e analisi delle 'performance' (31%; +7 pp). Significativi anche gli investimenti per l’adozione di strumenti di lavoro agile (27%; +2 punti) e per l’adozione di una rete digitale integrata o integrabile con reti esterne di fornitori (26%; +4 pp) o di clienti (23%; +6 punti).

CRESCONO GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE GREEN PER L'EDILIZIA. Nel 2023 meno di un’impresa pisana su quattro (23%) ha investito in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale: si tratta di un valore in contrazione rispetto alla media del periodo 2018-22 che aveva toccato il 28%.

Nel settore industriale la quota di imprese che ha effettuato investimenti in tecnologie 'green' è cresciuta nel 2023 arrivando al 30%, in aumento dal 24% medio nel periodo 2018-22. Si osserva in particolare il forte trend delle costruzioni, passate dal 13% medio del 2018-22 al 27% del 2023: un comparto dove gli incentivi normativi hanno probabilmente stimolato gli investimenti. Nei servizi, invece, si registra una forte diminuzione della quota di imprese che nel 2023 ha investito in prodotti e tecnologie 'green', scesa al 19% dal 30% medio del 2018-22.