La Casa della Salute compie un anno: il bilancio delle attività

La Casa della Salute di Pisa, in via Garibaldi, ha festeggiato il suo primo anno di vita. Le prestazioni sanitarie svolte dai 34 medici di famiglia e dagli specialisti ambulatoriali sono progressivamente aumentate e continueranno a crescere. Sono già in corso di progettazione nuove attività per pazienti affetti da patologie croniche.

La Casa della Salute apre alle 8 con l’ambulatorio infermieristico, alle 9 con lo sportello amministrativo Cup e gli ambulatori medici e continua il suo lavoro fino alle 18 di ogni giorno feriale, i medici di famiglia sono presenti il lunedì e il venerdì mattina dalle 10 alle 12 e tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 14 alle 18. Dalla sua apertura, a febbraio scorso, fino al 30 novembre gli accessi agli ambulatori dei medici di guardia sono stati 1.849, a questo numero vanno aggiunte le circa 300 presenze documentate durante l’Open Day del 14 settembre.

Negli ultimi mesi oltre alla medicina generale e agli ambulatori specialistici, si sono aggiunti altri servizi come l’ambulatorio di spirometria e di ecografia toracica (95 accessi), inizialmente rivolto al controllo post covid e successivamente esteso alla patologia toraco-polmonare.

Inoltre, da dicembre scorso alcuni medici di famiglia presenti nella Casa della Salute sono stati coinvolti in un progetto di studio per la valutazione dell’impatto del virus respiratorio sinciziale (RSV) negli adulti, in collaborazione con dell'Università degli Studi di Pisa. Anche sul fronte vaccinazioni i dati sono buoni con 149 pazienti vaccinati contro il Fuoco di sant’Antonio, l’HPV, la polio e l’influenza.

Un altro punto di forza è rappresentato dall’istituzione del percorso diabetologico nato dalla collaborazione tra la medicina generale, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e la ASL Toscana nord ovest. Un percorso di presa in carico e follow up dei pazienti diabetici per la creazione di un progetto ambulatoriale con obiettivi condivisi e di telemedicina, comprensiva di teleconsulto e telecare. I pazienti che afferiscono al percorso, inoltre, possono accedere al punto prelievi per eseguire gli esami del sangue previsti per il monitoraggio della patologia. Infine, per i pazienti in carico è garantito un percorso di follow up degli esami indicati per il monitoraggio della patologia e per lo screening delle complicanze della malattia diabetica.

La Casa della Salute, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, in particolare con la Casa della Donna, è attiva anche nella prevenzione della violenza sulle donne.

Infine, anche l’attività amministrativa della Casa della Salute ha un profilo attivo all’interno del sistema di prenotazione CUP, che permette di assicurare 'dove si prescrive si prenota', l’ufficio amministrativo è aperta al pubblico tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12: in questi orari si possono svolgere le pratiche di carattere burocratico di cui il paziente può avere bisogno (gestione tessere sanitarie, esenzioni, scelta e revoca MMG, ecc.), oltre a prenotare gli appuntamenti per le vaccinazioni indicate dai medici di famiglia.