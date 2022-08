Un anno di attività del Nosu: arrestate 80 persone e confiscati 4 chilogrammi di droga

Dopo un anno di lavoro il Nosu della Polizia municipale di Pisa tira le somme della propria attività. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana prendeva vita, nell’attuale configurazione, a luglio 2021 con una decina di addetti armati di entusiasmo e buona volontà, con il compito specifico di consentire una ordinata e decorosa convivenza tra i frequentatori della zona ricompresa fra la stazione e Corso Italia, di giorno, e fra il ponte di Mezzo e piazza Cavalieri di sera. I risultati non si sono fatti attendere. In un anno di attività gli agenti, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno eseguito 80 arresti in flagranza di reato (metà dei quali in zona stazione) per delitti quali spaccio di sostanze stupefacenti (58), con l’irrimunciabile contributo dell’unità cinofila della Polizia Municipale, per furto aggravato (10), furto di corrente elettrica (4), furto in appartamento (1), lesioni personali aggravate (5), ricettazione (6), resistenza a pubblico ufficiale (12), evasione (1).

Sono state inoltre denunciate a piede libero 31 persone per reati quali porto abusivo di armi (2), danneggiamento aggravato (2), invasione di edifici (20), estorsione (1), vendita di alcol a minori (2), rapina (2), maltrattamento di animali (1), favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (1), rissa (1), sottrazione di cose sottoposte a sequestro (1), violazione dei doveri del custode giudiziario (1). Sono stati chiusi 8 pubblici esercizi per violazione della normativa anti covid e 2 pubblici esercizi ex art. 100 del Tulps. Inoltre sono stati sgomberati e restituiti agli aventi diritto 35 immobili di proprietà sia pubblica che privata che erano stati occupati abusivamente.

Nell’ambito delle operazioni di servizio sono stati sequestrati complessivamente circa 4 chili di sostanze stupefacenti (per migliaia di dosi), quasi 100.000 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Sono state inoltre inoltre recuperate innumerevoli oggetti provento di furto o di rapina (biciclette, monopattini elettrici, bici elettriche, telefoni smartphone) che sono state prontamente restituiti ai legittimi proprietari. "Un doveroso ringraziamento - commenta il commissario Migliorini - va rivolto ai comitati cittadini ed alla organizzazione dello 'Sguardo di Vicinato' che hanno sempre fornito valida e proficua collaborazione. Ulteriore e non meno importante ringraziamento alle altre forze dell’ordine in campo, in primis al signor Questore per la fondamentale attività di espulsione dal territorio dei soggetti irregolari e pericolosi". Il merito del rapido conseguimento dei risultati illustrati è "da attribuirsi - conclude Migliorini - anche alla grande disponibilità ed impegno profusi dal Comandante Messerini, dal sindaco e dall’assessore Bonanno, che hanno favorito in ogni modo l’attività del gruppo e la sua crescita fino ad oggi, anche con l’inserimento di nuovo personale. Ad oggi, infatti, il Nosu può contare su 18 agenti in organico".