Benessere, salute e relax: grande successo per 'Parchi in movimento 2023'

Una grande partecipazione ha risposto all’iniziativa che porta lo sport all’aria aperta a Castelfranco e Orentano: 'Parchi in movimento 2023'. Torna con successo per il settimo anno il progetto organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con il Comitato UISP Zona Cuoio e con il patrocinio di SST Azienda USL Toscana Centro, che porta l’attività motoria nel fresco dei parchi comunali. Le attività sono tutte gratuite e aperte a tutti (non solo residenti).

Il programma di corsi, iniziato il 26 giugno, prosegue fino al 28 luglio e prevede lezioni di varie tipologie, per offrire una scelta differenziata e andare incontro alle esigenze di tutti: corsi di yoga, ginnastica dolce, aerobica e tonificazione e pilates coordinati da insegnanti accreditati UISP. La novità di quest’anno è inoltre il fitness musicale, per unire lo sport al divertimento.

L’iniziativa si rinnova con lo stesso obiettivo: promuovere uno stile di vita sano e incentivare la socializzazione unendo il benessere fisico e mentale. Lo sport in compagnia e all’aria aperta è un vero toccasana per persone di ogni sesso ed età. Per questo motivo i corsi proposti sono differenziati, per andare incontro alle diverse esigenze e capacità.

"Sport uguale salute. La forza di 'Parchi in Movimento' è la semplicità - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo sport Federico Grossi - Dopo sette edizioni, possiamo dire che questa iniziativa è veramente un successo. Vivere le aree verdi al mattino o alla sera in pieno contatto con la natura che ci circonda anche in ambito urbano. Le persone hanno voglia di muoversi e tenersi in forma, sapendo poi di essere guidata da insegnanti esperti e competenti. Tutti in modo libero e gratuito".

LE AREE VERDI. Le attività sportive si svolgeranno nei parchi e giardini pubblici: il Parco Galilei su viale 2 giugno a Castelfranco, il parco nella zona Coop (via Alfieri/Via Camerini), la pista polivalente accanto al Palazzetto a Orentano (piazza Casini), il parco di piazza Franceschini (via Pertini) sempre a Castelfranco.

COME PARTECIPARE. Per partecipare ai corsi è consigliato prenotarsi con le seguenti modalità: contattare UISP Zona del Cuoio APS chiamando il numero di telefono 3929818534 (anche tramite messaggio WhatsApp) indicando NOME e COGNOME - CORSO - LUOGO – GIORNO - ORARIO. Apertura Sede UISP ZONA DEL CUOIO APS dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, www.uisp.it/zonadelcuoio - www.comune.castelfranco.pi.it.

IL PROGRAMMA. Castelfranco:

- PARCO GALILEI (Viale 2 giugno) Aerobica & Tonificazione. Lunedì - Mercoledì 19-20

- PISTA POLIVALENTE (via Bachelet) Ginnastica Dolce - AFA. Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-9.30

- PIAZZA FRANCESCHINI (via Pertini) Yoga: Lunedì - Mercoledì 19.30-20.30

- PARCO ZONA COOP (via Alfieri/via Camerini) Pilates: Martedì - Giovedì 19.30-20.30

Orentano: AREA VERDE/PISTA POLIVALENTE (Piazza Casini) Fitness Musicale. Lunedì - Mercoledì19-20; Ginnastica Dolce - AFA. Martedì - Giovedì 8.30 - 9.30; Pilates. Martedì - Giovedì 19 - 20.