La Polizia festeggia il 172° anniversario: negli ultimi dodici mesi a Pisa sono aumentate le violenze sessuali

Nella mattinata di mercoledì 10 aprile la Polizia di Stato ha celebrato il 172° anniversario della sua fondazione. Anche a Pisa sono andati in scena i festeggiamenti, guidati dal questore Sebastiano Salvo e ai quali hanno preso parte tutte le autorità civili, religiose e militari del territorio. Il dirigente ha colto l'occasione per tracciare anche un bilancio delle attività della Questura pisana e dei distaccamenti di Pontedera e Volterra, insieme alle varie specialità della Polizia di Stato attive sul territorio della provincia.

Nei dodici mesi trascorsi dalla celebrazione della festa nel 2023, come evidenziato dai dati raccolti dalla Questura, nel territorio pisano il reato più in crescita è quello della violenza sessuale: rispetto ai dodici mesi precedenti quando ne erano stati segnalati 47, nell'ultimo anno il valore è cresciuto arrivando a 59. In diminuzione invece il numero di omicidi volontari (2 contro i 3 evidenziati lo scorso anno) e dei tentati omicidi (4 rispetto ai 7 di un anno fa).

In calo anche il dato complessivo dei furti: negli ultimi dodici mesi ne sono stati refertati 8617, mentre un anno fa il dato era di 9176. All'interno di questo capitolo vengono però segnalati in aumento gli scippi (91) e i furti in abitazione (ben 2072). In netto calo invece il numero di reati riguardanti gli stupefacenti: 169 contro i 226 segnalati un anno fa. Complessivamente la Polizia ha arrestato 137 nel territorio pisano, denunciando 2062 individui. In ambito di droga gli agenti hanno sequestrato un chilo di marijuana, 168 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina.

"Intanto il tema della prevenzione generale e della sicurezza di un territorio complicato ove coesistono comunità 'altre', che sono peraltro la risorsa più evidente della città e s’intrecciano nel suo tessuto sociale e nel vissuto quotidiano, creando ricchezza ma al contempo catalizzando criticità" ha commentato il questore Salvo.

"Qui a Pisa le sinergie funzionano - ha aggiunto Salvo - in una piena condivisione di metodi, strategie e obiettivi, sotto l’attenta regia del prefetto e con la costante contribuzione di tutte le forze di Polizia e della Polizia locale. L’apporto poi fornito al sistema sicurezza dal contingente dell’Esercito italiano, il cui numero è stato qui a Pisa recentemente incrementato risulta di fondamentale importanza per elevare il livello di protezione a obiettivi sensibili, esposti anche a rilevanti fattori di rischio, oggi acuiti dallo scenario di grave crisi internazionale, senza sottrarre risorse al controllo del territorio ed alle attività di contrasto ai principali fenomeni delittuosi".

Sebastiano Salvo ha proseguito: "La Questura deve dare risposte adeguate anche alle esigenze di un'utenza italiana e straniera che pretende attenzione e rispetto dei termini nelle procedure di rilascio dei titoli amministrativi. Ora, riguardo al tema passaporti, grazie anche ad una fase istruttoria abbastanza semplice, ci siamo attrezzati ampliando l’agenda ordinaria, aprendo un’agenda delle urgenze e dunque riducendo drasticamente i tempi di attesa per la prenotazione dell’appuntamento e di successiva produzione del titolo". Negli ultimi dodici mesi sono state 22.290 le pratiche esaminate dall'Ufficio passaporti.

"Al contrario, nel settore dei titoli di soggiorno e di regolarizzazione dell’utenza straniera registriamo purtroppo ancora un evidente 'impasse'. I fattori di ostacolo ad una urgente necessità di crescita delle performance non è banalmente attribuibile alla sola carenza organica". Complessivamente dalla Questura sono stati rilasciati 10.488 permessi di soggiorno e approvate 1016 richieste di asilo politico.