Sicurezza, il primo anno della Polizia turistica è un successo: raccolte 29 denunce

Per chi c'è nato e cresciuto, ma anche per chi vi transita spesso durante la settimana o anche soltanto una volta all'anno, risulta quasi impossibile da credere. Eppure ci sono turisti che, una volta approdati in piazza Manin o, addirittura, direttamente da piazza dei Miracoli, chiedono agli agenti della Polizia municipale: "Scusi: per arrivare alla Torre?". E' soltanto una delle tantissime scene da commedia che gli agenti assegnati al servizio di Polizia turistica, dallo scorso luglio, si sono trovati a vivere: accanto a questi scambi simpatici con i turisti provenienti (finalmente, dopo due anni di ristrettezze pandemiche) da tutto il mondo, ci sono stati anche tantissimi interventi per garantire la sicurezza e l'accoglienza.

Ha fatto centro il servizio lanciato dal Comune tre mesi fa, che lo scorso 30 settembre ha chiuso il suo primo periodo di attività con numeri molto significativi: in poco più di due mesi, gli agenti della Municipale hanno effettuato 142 interventi nella zona monumentale della città, registrato 29 denunce (24 furti, 1 furto con danneggiamento, 4 danneggiamenti), ritrovato e riconsegnato 76 oggetti smarriti, rintracciato 5 persone che si erano allontanate dalle rispettive comitive (3 anziani e 2 bambini), effettuato 19 interventi di primo soccorso con attivazione immediata del 118.

"Da questa mole di lavoro si comprende molto bene la portata di questo servizio innovativo per la città - commenta con grande soddisfazione il comandante della Municipale Alberto Messerini - gli operatori inseriti nella turnazione della Polizia turistica sono stati formati con una preparazione specifica anche per l'accoglienza. Tutti parlano fluentemente l'inglese e un'altra lingua straniera. Grazie a queste abilità abbiamo potuto intercettare e rispondere con immediatezza alle richieste di soccorso e aiuto di molti turisti che, a cose normali, avrebbero desistito dall'esporre denuncia a causa dei lunghi tempi di attesa. In moltissimi ci hanno ringraziato anche dopo la partenza da Pisa, con mail e messaggi".

L'attività, che in Toscana non ha precedenti e che in tutta Italia viene effettuata esclusivamente a Roma, Venezia, Lecce e nella riviera romagnola, ha fatto talmente bene che nel 2023 verrà riproposta con confini molto più ampi: "Gli agenti entreranno in servizio da aprile e termineranno l'attività a ottobre - spiega l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - il flusso turistico ormai comprende anche questi mesi, non soltanto il periodo estivo, e di conseguenza dobbiamo farci trovare pronti. Ci saranno quindi più agenti coinvolti in questo servizio". Bonanno conclude: "La Polizia turistica è un fiore all'occhiello del sistema di sicurezza cittadino: ci è arrivato il plauso del Consolato americano, così come da tutte le associazioni di categoria. Abbiamo messo in campo un grande sforzo in termini di formazione del personale e di investimenti su strumentazioni tecniche e informatiche, ma i risultati ci hanno dato ragione":