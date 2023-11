Investimenti e rigenerazioni: Volterra punta sulla cultura

"In questi anni abbiamo fatto tanto per le infrastrutture culturali della città di Volterra: spendere bene le risorse che si hanno e saperne attrarre di nuove è fondamentale. Tanti investimenti, dunque, e altrettante rigenerazioni". Lo afferma con convinzione l'assessore alle culture della città dell'alabastro Dario Danti, prima di addentrarsi in un bilancio delle operazioni realizzate e messe in cantiere dall'amministrazione.

"Una città che ha saputo mettere assieme le istituzioni pubbliche e private per il bene comune: Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Regione Toscana, Comune di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Cassa di Risparmio di Volterra Spa, Fondazione Friends of Florence, Borgo Pignano. Saper attrarre, in quattro anni, oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture culturali è un risultato immenso; altrettanto importante è stato saper impiegare al meglio i 3 milioni e mezzo di euro giunti sul territorio nel quinquennio 2014-2019".

Danti prosegue: "Progetti già realizzati e progetti che vedranno la piena realizzazione nei prossimi anni: il nuovo Museo Etrusco 'Guarnacci'; il completamento dello scavo e la valorizzazione turistico-culturale dell’Anfiteatro romano; la realizzazione del Teatro Stabile nel Carcere di Volterra grazie al genio creativo dell’Architetto Mario Cucinella e del suo studio di progettazione. E ancora: la riqualificazione dei nostri musei, che hanno conseguito la qualifica di rilevanza regionale; l’efficientamento energetico della nostra Biblioteca comunale; la riqualificazione delle nostre mura; i nuovi percorsi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche al Teatro romano e all’Acropoli etrusca; la verifica statica, il restauro, la manutenzione e la valorizzazione delle opere di Mauro Staccioli distribuite nel territorio volterrano".

La conclusione dell'assessore: "E giovedì prossimo, 16 novembre, un nuovo tassello: l'inaugurazione del restauro della Deposizione di Cristo di Rosso Fiorentino, realizzato da Daniele Rossi e finanziato dalla Fondazione Friends of Florence".