Vicopisano, la Biblioteca comunale a pieno regime: superati i 15mila prestiti nel 2023

La Biblioteca Comunale 'Peppino Impastato' di Vicopisano, la cui responsabile è Simona Morani, è cresciuta ancora nel 2023: non certo una notizia inattesa visto il trend sempre a doppia cifra di ogni anno. Alcuni numeri: 15.449 i prestiti locali (dei quali per adulti 7940, per ragazzi 6446, 994 dvd e 69 tra audiolibri, giochi ecc.), 18.853 quelli patrimoniali, 8.043 gli interprestiti, da e verso altre biblioteche (in uscita 5586 e in entrata 2471). Gli iscritti alla Biblioteca sono 2655 (173 i nuovi), ben 28 le classi scolastiche in cui si recano gli operatori.

Uno sguardo al materiale posseduto: 19.684 di cui 17.233 libri, 2388 dvd, 63 giochi e 1104 nuove acquisizioni. Tanti anche gli eventi. 12 incontri del VicoBookClub e 4 della sua versione junior, 20 letture degli Ori-Ori per bambini e bambine, 12 presentazioni di libri (solo nei locali della Biblio), 8 laboratori, 81 iscritti alla reading challenge (appena ricominciata nel 2024) 'BiblioVico ti sfida' e 126 iscritti a quella versione junior. Ma non finisce qui visto che la Biblioteca è il cuore pulsante di numerosi altri appuntamenti e manifestazioni in tutto il territorio comunale.

"La Biblioteca Comunale riesce a fare cultura - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - a organizzare iniziative su iniziative, a divertire coinvolgendo sempre più persone di tutte le età. E non dimentichiamo che è anche ufficio turistico. Grazie a un importante finanziamento della Regione Toscana la Biblio, ora in via Lante - conclude il Sindaco - sarà spostata nei più ampi e centrali locali della ex scuola di Vicopisano, in piazza Cavalca, una volta che l'edificio sarà recuperato. Siamo certi, come amministrazione, che la nostra Biblioteca, già così grande in spazi accoglienti ma ridotti rispetto alla sua vivacità, crescerà ancora e ne siamo davvero contenti e orgogliosi".