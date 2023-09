Estate al cinema da 15.000 spettatori per il Cineclub Arsenale

Estate di grande cinema per il Cineclub Arsenale di Pisa. Ben 15000 gli spettatori in poltroncina nelle sale pisane dell’Arsenale sotto le stelle, per le proiezioni al Parco delle Concette, per le pellicole in spiaggia sullo schermo gonfiabile del Bagno degli Americani di Tirrenia, per il cinema in cuffia, novità 2023 al Giardino La Nunziatina in centro storico. Quaranta anni di attività e ancora una stagione di successo per il cineclub pisano premiato nel 2014 come Miglior Cinema d'Essai da Agis-Fice e divenuto punto di riferimento per la promozione cinematografica anche oltre i confini regionali.

Tra i film più visti al Parco delle Concette, da giugno a settembre (terza stagione di proiezioni estive) ci sono Barbie e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. Il parco ha ospitato anche eventi molto seguiti, come il Pisa Chinese Film Festival. Il programma è piaciuto ai più giovani, appassionati di cult della storia del cinema e al pubblico adulto, per le pellicole italiane ed europee. Bagno degli Americani (ottava stagione di cinema sotto l’ombrellone) con spiaggia da tutto esaurito per le serate di luglio e agosto di cinema spettacolare, come Guardiani della Galassia Vol.2, per i cult come Frankenstein Junior e per i film d’animazione. Pubblico giovane, ma anche tante famiglie in riva al mare per la lunga rassegna pomeridiana dedicata ai film della Walt Disney. Quest’anno, per i più piccoli, si sono aggiunte anche le proiezioni di Siesta Cartoon sotto l’hangar.

Molte presenze al Giardino La Nunziatina per il cinema in cuffia di luglio e agosto, la nuova rassegna cinematografica in silent mood, per gli incontri di Fumetti & Popcorn, dedicati al fumetto e al cinema e per la serata Vino e cinema, organizzata in collaborazione con FISAR Delegazione storica di Pisa. Tante le attività anche fuori Pisa, e in particolare il Cineclub è tornato a Lido di Camaiore, per il quarto anno consecutivo, con la rassegna estiva Bicinema - Bussoladomani, con oltre un mese di programmazione e una proposta di film che hanno coinvolto migliaia di spettatori, con un pubblico prevalentemente giovane.

Si conferma anche quest’anno la collaborazione del Cineclub con la Scuola Normale Superiore per la nuova edizione della rassegna Il cinema della Normale che quest’anno ha come titolo Fantastici punti di vista. La Meraviglia nel cinema (dal 16 al 20 settembre), cinque serate gratuite all'insegna della meraviglia con proiezioni e incontri, in piazza dei Cavalieri, organizzate con la Scuola Normale Superiore e patrocinate dal Comune di Pisa.

E già si lavora al nuovo cartellone autunno inverno 2024. Le sale di Vicolo Scaramucci e il nuovo spazio Sammartino aspettano gli spettatori da mercoledì 20 settembre. Festival, incontri con registi e attori, progetti per le scuole: il Cineclub, nella stagione invernale proietta oltre 200 film, privilegiando le opere prime e di qualità, i classici della storia del cinema, il cinema documentario, quello indipendente e le versioni originali con particolare attenzione al cinema europeo. Negli anni sono stati ospiti nomi illustri del panorama cinematografico internazionale come Pedro Almodovar, Wim Wenders, Margarethe von Trotta, Peter Greenaway, Dario Argento, Nanni Moretti, Toni Servillo, Gabriele Salvatores, Marco Bellocchio e Pupi Avati. Il programma sempre aggiornato è disponibile sul sito arsenalecinema.com.