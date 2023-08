Bilancio più che positivo per il Cinema sotto le Stelle a Calci: otre 500 spettatori, con serate da 'tutto esaurito', alle proiezioni gratuite organizzate quest’anno direttamente dall’amministrazione comunale per accompagnare e arricchire l’estate calcesana, che prosegue a settembre con ancora tanti eventi in programma. "Molto sentito e partecipato è stato l’omaggio a Francesco Nuti - commenta l’assessore alla cultura, Anna Lupetti - così come le proiezioni pensate per i più piccoli. Avere così tanto pubblico nel mese di agosto non era affatto scontato e i risultati ci ripagano degli sforzi fatti. Sicuramente il Cinema sotto le Stelle è un’esperienza più che positiva, da ripetere negli anni a venire. Quest'anno un grazie ancora più grande va anche all’impegno del Settore 2 del nostro Comune, che ha organizzato tutto direttamente ed internamente dopo che l'associazione con la quale abbiamo storicamente collaborato per il cinema ci aveva comunicato la propria non disponibilità per il 2023".

Il Cinema sotto le Stelle ha trovato la collocazione nella seconda metà di agosto, cosicché durante tutta l’estate non c’è stata settimana senza appuntamenti culturali o di svago. "Dopo i tanti eventi di giugno e luglio e passata la Fiera, ad inizio agosto - dice il sindaco Massimiliano Ghimenti - il Cinema sotto le Stelle si è rivelata la manifestazione più adatta per accompagnare calcesani e turisti fino a settembre, mese che conta sulla ripresa del Certosa Festival e vede già moltissime iniziative in programma, come il Menecuro Festival, gli appuntamenti per i 20 anni della Compagnia di Calci e tante altre belle sorprese in arrivo, fino alla tradizionale Sagra della Castagna ad ottobre".

"Siamo orgogliosi - conclude il primo cittadino - che un piccolo Comune come il nostro, grazie alle tante iniziative promosse o sostenute direttamente dall’amministrazione e a quelle organizzate da numerose, propositive associazioni, possa offrire un vero e proprio cartellone di eventi pensato per tutti. Un impegno economico ed un lavoro del personale comunale e di noi amministratori che senz'altro, visti i numeri, si può definire un investimento importante per promuovere cultura e socialità, ed al tempo stesso per creare occasioni economiche per le attività del paese".



CERTOSA FESTIVAL: GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE. Il Certosa Festival riprenderà già domenica 3 settembre con il teatro dei ragazzi della compagnia I Chicchi d’Uva, l’appuntamento è per le 18 al Teatrino degli Ulvi. Mentre la sera di mercoledì 6 settembre tornerà la musica in piazza Garibaldi, per un viaggio di andata e ritorno attraverso alcune tra le canzoni più iconiche del 20° secolo con Piero Frassi alle tastiere, Andrea Beninati alla batteria ed Emanuele Marsico alla tromba in 'Allegria New York Napoli'. Venerdì 8 settembre sarà la volta de 'La strana piazzata della Muzic Italien', concerto di musica emergente a cura dell'omonimo collettivo musicale toscano; mercoledì 13 l’omaggio a Pietro Mascagni tra parole e musica, al Teatro Valgraziosa; venerdì 15 l’omaggio a Papa Francesco 'La leggenda dei tre compagni, prima vita del Santo di Assisi', una lettura drammatica di Salvatore Ciulla nella suggestiva Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao; domenica 17, alle 18, il secondo ed ultimo appuntamento con il teatro dei ragazzi al Teatrino degli Ulivi.