E' un bilancio più che positivo quello che emerge dalle dichiarazioni delle associazioni di categoria, a nome delle diverse attività economiche coinvolte, al termine della Fiera di Sant’Ermolao 2023: tre serate di spettacoli di qualità, da sabato 5 a lunedì 7 agosto, in grado di richiamare nel cuore di Calci migliaia di persone, calcesani e non, che oltre ai banchi della fiera hanno trovato lo street-food, la mostra-mercato di artigianato Mestierando e laboratori per bambini, esposizioni e mostre artistiche, il luna-park e un’accoglienza studiata ad hoc da parte di alcune attività del territorio, che non si sono lasciate sfuggire l'occasione di un buon ritorno economico.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’esito della Fiera di Calci - queste le parole di Federico Pieragnoli direttore Confcommercio provincia di Pisa - che ha ampiamente superato le attese già alte della vigilia. Tantissima gente e soddisfazione da parte di tutti, operatori, cittadini, attività commerciali. Sia nel risultato sia nel metodo, la Fiera è un modello di collaborazione tra amministrazione comunale, associazione di categoria, commercianti e realtà del territorio, da prendere da esempio. Ringraziamo il sindaco Ghimenti per la decisa volontà di rilanciare questo evento tradizionale e atteso dall'intera comunità calcesana".

"Il nostro bilancio è positivissimo - così Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Toscana per la provincia di Pisa - credo sia stata una delle Fiere di Sant’Ermolao più partecipate da tanti anni a questa parte. Ringrazio il sindaco e la giunta per questo risultato, perché quando si investe e si lavora bene i risultati si vedono: soprattutto gli spettacoli sono stati ben congegnati, un’offerta culturale diversificata nelle tre sere che ha coinvolto grandi e piccini e che ha richiamato a Calci tante persone, andando ad integrare quello che è l’offerta della Fiera".

Sentiti gli operatori presenti, i negozi rimasti aperti la sera e Mestierando, tutti confermano l'alto afflusso di persone e il buon ritorno economico per le attività. "Le tantissime presenze e una piazza Garibaldi stracolma tutte e tre le sere - questo il commento del sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della giunta - sono la conferma che il Comune ha fatto bene la propria parte, lavorando anno dopo anno e soprattutto dopo il Covid, per il rilancio della Fiera. Quest’anno l’esperimento dello spettacolo anticipato alle 20 è stato positivo, grazie agli StereoComics, poi Leonardo Fiaschi è stato un assoluto mattatore, la nostra amata 'banda di Calci' una garanzia, così come Steve Martin Dj l’ultima sera. Ma il vero valore aggiunto sono le tante sinergie attivate, con le associazioni di categoria, le attività e il tessuto associativo del territorio".

"Sinergie che a nostro avviso sono un prezioso patrimonio da coltivare anche in vista dei prossimi anni - conclude Ghimenti - ed in più, grazie alle scelte fatte dalla nostra amministrazione, auspichiamo che possa esserci un nuovo spazio parcheggio disponibile già dal 2024 che potrà servire sia ad ospitare un luna park più grande alle porte della festa, sia per liberare ulteriori spazi sosta, essenziali viste le presenze. In ogni caso, dato che organizzare la Fiera comporta mesi di lavoro, ad esempio gli artisti vanno 'fermati' con largo anticipo, ed il nostro mandato si concluderà a giugno 2024, posso assicurare che lavoreremo, con il coinvolgimento diretto di tutte le componenti della commissione consiliare competente, per lasciare alla nuova amministrazione una Fiera di Sant’Ermolao 2024 predisposta nelle sue impostazioni generali, così da non pregiudicarne la realizzazione".