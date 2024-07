Litorale: in migliaia per festeggiare la Marina Dance Parade

Torna ad animare l'estate del litorale la Marina Dance Parade: il mega evento dell'estate pisana organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del comune di Pisa, ha richiamato migliaia di persone a Marina di Pisa nella serata di venerdì 5 luglio. Da piazza Viviani a piazza Baleari, un pubblico di ogni età ha affollato il litorale e ballato al ritmo della musica di ogni genere e tendenza.

"Un successo oltre ogni aspettativa" afferma Alessandro Trolese, vicepresidente vicario Confcommercio Pisa nonché presidente provinciale Fipe e Silb Confcommercio. "Una serata magica dove la musica è stata davvero capace di unire più generazioni, dagli adolescenti ai 50enni, che alla sua quinta edizione conferma la Marina Dance Parade come l’evento per antonomasia sul litorale e per l’intera città, in grado di richiamare persone da ogni angolo della provincia e anche da fuori regione, svolgendo un ruolo davvero importante in chiave turistica per la promozione del nostro territorio".

"Una marea di persone ha invaso pacificamente tutte le località del litorale fino a Marina, con indiscutibili benefici per tutti gli imprenditori e le attività. Un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per la straordinaria collaborazione e a tutti coloro che hanno permesso di realizzare un evento fantastico, a tutti gli sponsor, i partner e gli amici di Marina Dance Parade".

"La Marina Dance Parade è il faro che illumina gli eventi sul nostro litorale, un orgoglio per la nostra associazione e uno degli appuntamenti fondamentali della stagione: un evento di turismo musicale che si conferma capace di attirare migliaia di persone sul nostro magnifico litorale" le parole del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Dal tramonto fino a notte inoltrata il meglio della musica dance made in Italy ha risuonato sul lungomare, con oltre 20 dj set nazionali e internazionali, dagli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy, 00Zicky, Luca Ferradini e Iacopo Susini di Metempsicosi, fino a Niki The Voice, Francesco Bix, Bizio, Roby-D, Genny Joy, Clock, Peter Bass, Chiara Chelucci e Linda Leccese con Rememories '90 sui due palchi principali in piazza Baleari e in piazza Viviani, oltre alla nuova area street food con il Food Truck Village in via Tullio Crosio.

Marina Dance Parade è stata organizzata con il contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Francesco Martinelli Casa, Lattanzi Group, RELU' – Soluzioni per l'abitare, Intergomma 4, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, M.C. Costruzioni, Bagno Maddalena, As di Arnaldo Sandrelli, Atefi Lavanderia Industriale, Residence L'Incanto di Boccadarno, Toni Luigi, Star Frigo di Billi Massimo e Valdera DB e rientra nel cartellone di iniziative Marenia - Non solo Mare 2024.