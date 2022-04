Keith Haring riporta i numeri pre-pandemia: quasi 100mila visitatori alla mostra di Palazzo Blu

Un grande successo per la mostra di Keith Haring a Palazzo Blu, che sfiora i centomila visitatori (per l’esattezza 97463 presenze), durante il suo periodo di apertura, dal 12 novembre 2021 al 18 aprile 2022.

L’ottimo risultato raggiunto, oltre al grande entusiasmo suscitato dalla mostra fin dalle prime settimane di apertura, raggiunge e ritorna ai numeri di partecipazione registrati da Palazzo Blu prima della crisi dovuta alla pandemia. Un importante segnale di ripresa e speranza, in continuità con i dati in crescita dei luoghi d’arte e cultura di tutta Italia, che finalmente tornano ad essere luoghi da abitare.

Gli organizzatori della mostra - Fondazione Pisa, MondoMostre e Palazzo Blu - esprimono grande soddisfazione a conclusione di un progetto che ha portato a Pisa una delle più importanti retrospettive su Keith Haring mai presentate in Italia e ringraziano il pubblico che ha dimostrato apprezzamento con la sua presenza costantemente in crescita, settimana dopo settimana, nei cinque mesi di esposizione.

La mostra ‘Keith Haring’, curata da Kaoru Yanase, Chief Curator della Nakamura Keith Haring Collection, ha reso omaggio all’artista statunitense, universalmente riconosciuto tra i padri della street-art, ospitando oltre 170 opere della Nakamura Keith Haring Collection. Un omaggio a Haring che proprio a Pisa ha soggiornato nel 1989, per dipingere su una parete del convento di S. Antonio, il celeberrimo murale ‘Tuttomondo” e che ha avuto con la città un rapporto speciale. Si è voluto inoltre rievocare proprio i giorni pisani dell’artista attraverso il percorso fotografico ‘Keith is back!’ dal murale a Palazzo Blu, lungo l’asse pedonale di Corso Italia, che ha riproposto le immagini di quella settimana di intenso lavoro, all’opera sul muro. Il percorso è stato realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani.