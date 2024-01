Pontedera, grande successo per la mostra al Palp: raggiunte le 1400 presenze

Continua a mettere in fila numeri importanti ed impressioni molto positive la mostra 'Ritratti di Scart', in corso di svolgimento al Palp di Pontedera. Il dato delle visite, aggiornato a venerdì 5 gennaio, alla vigilia di un altro week end dove la mostra sarà aperta per due giorni in maniera continuativa e ad ingresso gratuito, segna 1400 presenze.

Una cifra raggiunta in meno di un mese dall'inaugurazione, avvenuta lo scorso 8 dicembre e che testimonia l'attenzione e la curiosità verso una esposizione veramente particolare, dove i ritratti di personaggi di sport, musica e cinema, sono realizzati con scarti industriali.

Il progetto artistico del Gruppo Hera è prodotto in partnership con alcune fra le più importanti Accademie di Belle Arti Italiane e offre l'opportunità per i visitatori di avere una doppia prospettiva: una da lontano, per cogliere l'immagine generale del ritratto e una da vicino, per ammirarne la tecnica riproduttiva veramente sbalorditiva. Basti pensare a una Federica Pellegrini realizzata con pezzi di pelle e tessuti, laccetti di calzature, nastri di seta, bottoni e brillantini e ad una immagine di David Bowie fatta di vetri, plastica, tappi di bottiglia, cavi elettrici, setole di scopa e lampadine.

Come detto la mostra, frequentatissima in questi giorni di festa (121 persone nel solo giorno di Capodanno), sarà aperta anche domani, sabato 6 gennaio, giorno di Epifania e domenica 7 con orario 10 - 19 e aspetta tantissimi studenti a partire dai prossimi giorni, con molte classi già prenotate per le visite guidate.