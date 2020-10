Progetto Homeless in piazza Vittorio Emanuele: in 5 giorni incontrate quasi 100 senzatetto

L’unità di strada di Progetto Homeless al lavoro anche in piazza Vittorio Emanuele. Nei primi cinque giorni di lavoro sono state 96 le persone senza dimora incontrate di cui 39 inviate ai servizi. È il bilancio dei primi 5 giorni di attività del nuovo progetto pilota della Società della Salute della zona pisana e del Comune di Pisa, che ha lo scopo di contrastare i fenomeni di degrado nella zona di Piazza Vittorio Emanuele, e che vede la presenza tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20) di due operatori sociali del sistema di interventi rivolto alle persone senza dimora in quell’area della città.

Gli operatori, che hanno anche lo scopo di promuovere azioni di mediazione e di essere un punto di riferimento per la cittadinanza, hanno inoltre avuto 18 contatti con esercenti e residenti della zona. Sono stati inoltre 9 gli interventi congiunti con le forze dell’ordine, di cui 8 con la Polizia Municipale del Comune di Pisa.

Per fare il punto si è tenuto ieri un primo incontro a cui hanno partecipato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa e presidente della Sds Gianna Gambaccini, l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno, la vicecomandante della Polizia Municipale del Comune di Pisa Tiziana Lensi, la dottoressa Maria Atzeni, coordinatrice dell’UF socio assistenziale della Sds, e Antonio Minghi, della cooperativa Il Simbolo, Francesco Lamanna e Barbara Capovani, rispettivamente, responsabile del SerD e dell’UFSMA dell’Azienda Asl Toscana Nord Ovest, e Renato Petrone, coordinatore del Progetto 'Strada facendo'.

“I dati dei primi 5 giorni dimostrano come ci sia una forte necessità di rafforzare la presenza degli operatori in questa zona della città - spiega la presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini - per questo motivo con la cooperativa Arnera, che gestisce il servizio dell’Unità di Strada di Progetto Homeless, ci metteremo subito al lavoro affinché venga esteso al più presto anche nel fine settimana”.

Per fare segnalazioni o mettersi con l’Unità di Strada è possibile chiamare il 388.9921160, mentre il numero del presidio di Piazza Vittorio Emanuele è 389.5655588.