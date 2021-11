Trasporto pubblico, arriva Autolinee Toscane: bilancio positivo per il primo giorno di servizio

Regolare il primo giorno di servizio, complice anche il giorno festivo e l’attività ridotta, per Autolinee Toscane, nuovo gestore del trasporto pubblico nella nostra regione che ha iniziato la sua attività il 1° novembre. I bus – molti targati Autolinee Toscane dalle prime ore del mattino con nuove vetrofanie – hanno viaggiato senza criticità. “È un subentro complesso e impegnativo: unificare 22 aziende richiede tempo, impegno e anche qualche sacrificio. A questo si aggiungono le difficoltà create dal Covid e dal Green Pass, come la carenza degli autisti. Servirà un po’ di tempo prima di vedere un servizio più affidabile e omogeneo. Ma questo è il nostro obiettivo che vorremmo realizzare entro il prossimo settembre” commenta Jean-Luc Laugaa, amministratore delegato di Autolinee Toscane.

Alcuni disagi si sono verificati nella vendita di biglietti e abbonamenti. A causa del giorno di festa, erano attive solo 10 biglietterie delle 35 istituite e molte delle 3.000 rivendite autorizzate - come bar, tabacchi o negozi - non erano aperte. "Tutte però saranno pienamente operative da oggi - sottolineano da AT - anche per questo c’è stato un boom di accessi e registrazioni al sito web at-bus.it, che consente la registrazione e l’acquisto degli abbonamenti, con qualche lentezza di rete e difficoltà a rispondere celermente a tutte le migliaia di utenti. Nel primo pomeriggio di ieri, 1° novembre, si contavano 46.000 utenti registrati, con una tendenza di oltre 1.000 nuove registrazioni ogni ora, con punte fino a 1.500. Su questo Autolinee Toscane sta attivando uno sforzo ulteriore per verificare, con rapidità, tutte le richieste".