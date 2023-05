Bella stagione ed eventi: bilancio positivo per la Fiera di Cascina 2023

Un grande successo di pubblico, commercianti molto soddisfatti e record di cartelle della tombola: tutto questo è stata la Fiera di Cascina 2023, che martedì ha invaso il centro storico per una tradizione sempre attesa dai cascinesi. "E' stata una vera edizione di ripartenza con tante novità - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - che saranno valutate nelle prossime settimane per capire cosa abbia funzionato e cosa si possa ritoccare per il 2024. Di certo è stata un’edizione partecipata oltre le aspettative, con una presenza che ha superato le edizioni pre-Covid. L’aver dato maggior respiro ai banchi sul Corso ha favorito l’afflusso di persone e siamo soddisfatti del risultato. Dobbiamo anche ringraziare la polizia municipale per la gestione del traffico visti gli interventi apportati alla viabilità, con un lavoro costante dall’alba a notte inoltrata".

Un lavoro che ha coinvolto tanti uffici comunali per far sì che tutto filasse per il meglio. "Un grande successo prima di tutto come numero di presenze - ha aggiunto il vicesindaco Cristiano Masi - per i cascinesi la Fiera dura un giorno, ma per arrivare a questo risultato ci abbiamo lavorato per mesi. E' stata una giornata lunga e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la perfetta riuscita della manifestazione, dalla polizia municipale all’ufficio manutenzione e lavori pubblici, dal Suap a Geofor che ha lavorato fino a notte inoltrata per far trovare la città pulita e ordinata come era prima della Fiera".

Il nuovo disegno della Fiera, con l’estensione su un tratto della Tosco Romagnola fino a via Nicolta, ha dato i suoi frutti: 65 i banchi presenti, tra cui 12 spuntisti, spazi per bar e ristoranti e un percorso che, attraverso viale Comaschi (sul lato della Biblioteca), portava direttamente al Luna Park al Tettora (resterà attivo fino al 4 giugno). "Il bilancio non può che essere positivo - ha commentato l’assessora al commercio Bice Del Giudice - abbiamo aperto a questa soluzione sperimentale non senza qualche critica e preoccupazione, legittima quando si va a cambiare qualcosa di ordinario e conosciuto. I riscontri raccolti dagli operatori sono stati molto positivi e vincente è stata la decisione di lasciare lo spazio libero davanti a bar e ristoranti, che hanno lavorato continuativamente per l’intera giornata e fino a notte fonda".

Da sottolineare anche il record di cartelle della tombola, con l’estrazione dalla terrazza di Palazzo Pretorio. "Bellissima la partecipazione di pubblico per la tombola e non solo: basti pensare che alle 19.30 tutte le cartelle predisposte dalla Misericordia e dalla Pubblica Assistenza, che ringraziamo, erano già andate esaurite, una cosa mai vista a detta degli organizzatori. Come è stato un bel momento - ha aggiunto Bice Del Giudice - quello andato in scena sulla piazza dei Caduti con il concerto della Filarmonica Municipale Puccini. Credo che questa edizione di rinascita della Fiera possa essere una buona base di partenza per cominciare a lavorare alla programmazione dell’edizione 2024".

Uno spazio interessante lo ha avuto anche l’arte. "Siamo felici che la Fiera abbia avuto anche una connotazione spiccatamente artistica grazie all’estemporanea di pittura dei ragazzi del Liceo Russoli nella Stradina degli Artisti, che ha dato il via a ‘Cascina premia l’arte’. Infine - ha concluso l’assessora - un artigiano del legno cascinese ha offerto in esposizione una riproduzione della Torre Eiffel, che è rimasta ben visibile per tutta la giornata".