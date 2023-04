Magia, maschere, divertimento: la 5° edizione di 'Pontedera Kids' è un successo

Successo e divertimento per la quinta edizione di 'Pontedera Kids'. Un'invasione, pacifica e colorata di bambini e famiglie ha invaso il centro della città, richiamata dalle tante iniziative in programma, dal mago al teatrino, dalle lego ai giochi di un tempo, dai gonfiabili alle maschere. "Bella giornata di festa, c'è grande soddisfazione a vedere la risposta della città, tanti bambini e tante famiglie in centro. Un grazie a chi oggi è intervenuto, agli sponsor e a Confcommercio, che in questi anni sta crescendo sempre di più. Sono convinto che faremo un grande cammino insieme" le parole del sindaco Matteo Franconi che ha inaugurato la festa.

Stessa soddisfazione nelle parole del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli: "Grande risposta delle persone, che hanno scelto Pontedera per trascorrere un sabato pomeriggio in centro. Siamo super soddisfatti, lavoriamo tutti i giorni per offrire una immagine della città bella e positiva". Sulla stessa lunghezza d'onda il vicesindaco Alessandro Puccinelli: "Vedere così tanti bambini sorridere in questa bellissima giornata riempie il cuore. Complimenti agli organizzatori, ci auguriamo che questa manifestazione continui anche negli anni a venire".

Pontedera Kids è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa e il contributo degli sponsor Banca di Credito Cooperativo Pisa e Fornacette, Bar Caffetteria Fantozzi, GiustiAuto e Generali Assicurazioni.