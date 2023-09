Si chiude il bilancio del lavoro dei Carabinieri di Pisa e Provincia, nell'arco dei mesi estivi del 2023. Un lavoro che ha tenuti costantemente impegnati, nei mesi più caldi dell’anno, i militari delle 4 Compagnie Carabinieri provonciali, supportati dalle componenti specializzate dell’Arma presenti sul territorio. Da sottolineare il ruolo dei Comandanti delle Stazioni, sempre pronti a ricevere, tra le tante incombenze legate alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, la richiesta d’aiuto di un genitore preoccupato o a gestire situazioni di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori.

Proprio quest’ultima delicata materia, inoltre, ha visto l’Arma locale avvalersi, in varie situazioni, di personale femminile che, opportunamente formato, ha fornito un valido primo supporto alle vittime - successivamente seguite da altre figure professionali - ricevendone in cambio finanche, in un caso, un semplice, colorato e gradito disegno.

Pisa

La Compagnia Carabinieri di Pisa, presente nella circoscrizione con il Nucleo Operativo e Radiomobile e 9 Comandi Stazione, tramite la chiamata del cittadino alla Centrale Operativa, gestisce l’azione dei militari dell’Arma nella città di Pisa e nell’hinterland costiero e pedemontano del capoluogo. Nel periodo estivo, i militari hanno arrestato 21 soggetti e denunciato in stato di libertà 121 persone. Nello specifico con riferimento ai:

- reati contro la persona, sono state arrestate 5 persone e denunciate 14 in stato di libertà;

- reati contro il patrimonio, sono state arrestate 10 persone e denunciate 38 in stato di libertà;

- reati in materia di stupefacenti, sono state arrestate 5 persone e 7 denunciate in stato di libertà;

- reati connessi a condotte irregolari alla guida, sono state denunciate 60 persone in stato di libertà, per guida sotto effetto di sostanze da abuso.

Riguardo ai reati di maltrattamento e stalking che hanno visto nel ruolo di vittime, nella maggior parte dei casi, le donne, si registra:

- 1 persona tratta in stato d‘arresto;

- 2 persone denunciate in stato di libertà.

Pontedera

I militari della Compagnia Carabinieri di Pontedera, che sovrintende e coordina l’attività di un complesso di 12 Stazioni - distribuite su un’ampia e diversificata circoscrizione con importanti e popolosi Comuni, nonché centri minori - ed un Nucleo Operativo e Radiomobile che rispondono ai cittadini quando essi si rivolgono all’utenza di emergenza 112, predisponendo l’invio di personale sugli interventi richiesti, nel periodo estivo del 2023, hanno arrestato 20 persone e denunciato in stato di libertà 79 soggetti. Nello specifico, con espresso riguardo ai soli:

- reati contro la persona, sono state arrestate 3 persone e denunciate 26 in stato di libertà;

- reati contro il patrimonio, sono state arrestate 14 persone e denunciate 39 in stato di libertà;

- reati in materia di stupefacenti, sono state arrestate 3 persone ed 1 denunciata in stato di libertà;

- reati connessi a irregolari condotte alla guida, sono state denunciate 13 persone in stato di libertà.

San Miniato

I dati della Compagnia Carabinieri di San Miniato, a capo di 10 Stazioni ed un Nucleo Operativo e Radiomobile che assicurano un pronto intervento alle emergenze di tutto il territorio, nell’estate 2023, riportano 15 persone arrestate e 95 denunciate in stato di libertà. Più nel dettaglio, con espresso riferimento ai soli:

- reati contro la persona, sono state denunciate 51 persone in stato di libertà;

- reati contro il patrimonio, sono state arrestate 2 persone e denunciate 32 in stato di libertà;

- reati in materia di stupefacenti, sono state arrestate 2 persone ed 5 denunciate in stato di libertà;

- reati connessi a condotte irregolari alla guida, sono state denunciate 7 persone in stato di libertà, delle quali 4 per guida sotto effetto di alcool e 2 sotto effetto di stupefacenti.

Cenno a parte merita anche il settore della tutela delle fasce deboli della popolazione e, nello specifico, si evidenzia che:

- 8 denunce hanno riguardato la violenza di genere, da cui sono scaturiti 4 provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, consistenti nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alla parte offesa;

- 2 denunce hanno riguardato atti persecutori e maltrattamenti a danno di parenti;

- 3 denunce hanno riguardato reati di lesioni personale aggravate e minacce aggravate e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere, riconducibili a episodi di litigiosità, a volte particolarmente aspri.

Volterra

La Compagnia Carabinieri di Volterra - che nel periodo estivo del 2023, considerato il notevole afflusso turistico, ha intensificato ed aumentato i servizi delle 9 Stazioni e di un Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati al controllo del territorio con lo scopo di prevenire reati di natura predatoria contro la persona e il patrimonio - ha arrestato 2 persone e denunciato in stato di libertà 44 soggetti. Nello specifico, con espresso riguardo ai soli:

- reati contro la persona, è stata arrestata 1 persona e ne sono state denunciate 14 in stato di libertà;

- reati contro il patrimonio, è stata arrestata 1 persona e ne sono state denunciate 20 in stato di libertà;

- reati in materia di stupefacenti, è stata denunciata 1 persona in stato di libertà;

- reati connessi a condotte irregolari alla guida, sono state denunciate 5 persone in stato di libertà.