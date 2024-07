'Viale Italia in Strada' accende l'estate di Castelfranco

Un successo oltre ogni aspettativa quello di 'Viale Italia in Strada', l'iniziativa giunta alla quarta edizione organizzata dall'Associazione Noi di Viale Italia con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

"E' veramente una grande emozione vedere così tante persone e famiglie affollare Viale Italia per questa attesissima festa d'estate, giunta alla quarta edizione, che ogni anno riesce a richiamare un pubblico sempre più numeroso" le parole piene di entusiasmo di Claudia Fiumalbi, presidente dell'Associazione Noi di Viale Italia.

"Siamo felici per essere riusciti nell'obiettivo di offrire a grandi e piccoli un'esperienza emozionante in un contesto come Viale Italia, eccezionalmente chiuso al traffico per ospitare attrazioni, spettacoli e tante occasioni di divertimento che ogni volta organizziamo pensando a tutte le fasce d'età, cercando di convolgere l'intero paese di Castelfranco".

"Una straordinaria iniziativa che arriva a pochi giorni di distanza dal grande successo della prima edizione di 'Ci si vede in paese - La Cena in Castello' organizzata nel centro storico" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Castelfranco conferma la bontà di un tessuto commerciale attivo, con un paese che risponde sempre con grandissima partecipazione alle iniziative, richiamando un pubblico numeroso anche dai territori vicini, proprio come Viale Italia in Strada, realizzata grazie all'impegno e alla passione delle numerose attività commerciali, locali e negozi di vicinato che caratterizzano questa straordinaria realtà".