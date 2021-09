Pontedera, Villa Crastan torna ad essere la 'Casa della città': bilancio positivo per il calendario di eventi estivi

Ultimo appuntamento della rassegna Lucciole e Lanterne a Villa Crastan a Pontedera. Una stagione cominciata all’inizio di giugno e che ha visto il giardino dell’ex biblioteca comunale animarsi di eventi. Teatro, musica, presentazioni di libri, incontri scientifici e documentari, un’estate ricca di cultura a 360 gradi. "Ringrazio chi ha partecipato agli eventi - fa un bilancio la presidente dell’associazione Villa Crastan Casa della Città Malayka Picchi - le tante realtà del territorio che hanno collaborato con noi affinché il giardino potesse tornare a vivere e i volontari dell’associazione che hanno reso possibile tutto questo. Una rassegna, il secondo cartellone estivo da quando l’associazione gestisce gli spazi della Villa, cominciata ancora una volta nell’incertezza delle misure anti contagio, ma che, nonostante le difficoltà, abbiamo ideato e realizzato per rispettare l’obiettivo per cui siamo nati: restituire la ex biblioteca di Pontedera alla comunità e farla tornare ad essere, davvero, Casa della città".

Un’estate che ha visto anche il raggiungimento di un importante traguardo grazie al crowdfunding realizzato in collaborazione con i soci Coop, la Fondazione il Cuore si scioglie e il Comune di Pontedera per rendere la Villa un luogo accessibile a tutti e abbattere le barriere architettoniche.

Intanto sabato 2 ottobre alle 17 la rassegna Lucciole e Lanterne si chiude con la presentazione del libro di Patrizia Lazzari 'L'ottava sopra. Lo straordinario quotidiano delle donne', vincitore del premio speciale della giuria del XVesimo Premio Letterario nazionale Giovane Holden.

Mariana Giurlani dialogherà con l'autrice. Un evento realizzato in collaborazione con Alex Galli. L’ingresso è libero e la presentazione si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid.