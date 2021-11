La Billi-Masi dei Vigili del Fuoco rema contro la violenza sulle donne

Tra i simboli della lotta alla violenza sulle donne c’è il progetto delle panchine rosse. Quest’anno i ragazzi e le ragazze della Società Billi-Masi - Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa hanno voluto dare un segnale colorando di rosso la panchina posta all’ingresso della palestra. Armati di pennelli e vernice si sono dati appuntamento alla base di Lungarno Guadalongo. Ma non si sono limitati solo a questo: hanno allestito uno striscione, che hanno poi messo sulla parete all’ingresso, dove hanno scritto alcuni pensieri e dove hanno sottoscritto il loro no alla violenza sulle donne.

Nonostante la loro giovane età, hanno le idee molto chiare. Leonardo Pioli e Gabriele Papini, per esempio, categoria ragazzi 2° anno, hanno partecipato con profonda convinzione all’iniziativa, facendosi portavoce di tutti i loro compagni e delle loro compagne, degli allenatori, dirigenti, genitori. "Sono sempre di più le donne che subiscono violenze - ha detto Gabriele - secondo me anche se si dice che oramai nella società italiana la donna e l'uomo siano allo stesso livello in realtà le donne sono tutt'oggi considerate da alcuni uomini (non da tutti) meno importanti e per questo vengono maltrattate. La trovo una cosa veramente orrenda e penso che in Italia si debba ancora mettere in atto una strategia efficiente per fronteggiare questo gravissimo problema! Non facciamo una giornata mondiale per la violenza sulle donne, tiriamo fuori i fatti, non parliamo e basta!".

Anche Leonardo è dello stesso avviso: "Si parla molto di violenza sulle donne ma secondo me non c'è una totale coscienza e comprensione dei valori fondamentali. La violenza è sbagliata: le donne hanno sempre sofferto e non è giusto che in un’epoca avanzata come la nostra si registrino quotidianamente atti di violenza sulle donne. I problemi non si risolvono con la prepotenza o con la violenza. Credo che tutti debbano rispettare con civiltà e maturità i diritti della persona, uomo o donna che sia".

L’iniziativa è stata molto partecipata e i ragazzi hanno posato davanti alla panchina rossa della Billi Masi che rimarrà un simbolo permanente della lotta alla violenza.