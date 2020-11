Bimbo di 4 anni cade in una buca alla Rocca della Verruca

Soccorso oggi, 7 novembre, sulla Rocca della Verruca a Vicopisano. I Vigili del Fuoco di Cascina e del Nucleo SAF di Pisa sono intervenuti per prestare aiuto ad un bimbo di 4 anni caduto in una buca. Il piccolo è stato tratto in salvo con tutte le cautele del caso dalla zona dell'incidente e posizionato in un'area sicura, permettendo così lo spostamento a bordo dell'elisoccorso Pegaso, nel mentre allertato per il trasporto all'ospedale di Cisanello. Durante le operazioni il piccolo era comunque cosciente.