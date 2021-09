Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato scorso si è tenuta la tradizionale Bisteccata organizzata dalla Round Table 22 Firenze, Round Table 61 Prato e Round Table 76 San Miniato Fucecchio. Nel rispetto delle normative anti-Covid hanno partecipato oltre 100 persone provenienti da tutta Italia. Oltre alla “Fiorentina” si sono assaporati i valori che contraddistinguono questa associazione, la Round Table , l’amicizia , la voglia di stare insieme e divertirsi aiutando la comunità. L’Evento dai toni informali e goliardici è stato completamente realizzato #plasticfree, il ricavato dell’evento è stato devoluto ai vari progetti locali dei club organizzatori. Per la Round Table 22 Firenze è stato anche l’occasione del Passaggio delle Consegne da Paolo Cosi a Mattia Cosimo Parisi, nuovo Presidente della RT22. Durante il pranzo è avvenuta anche la cerimonia di ingresso di Leonardo Marconcini (San Miniato) come nuovo socio della Round Table 76 San Miniato Fucecchio. Grande soddisfazione per i club organizzatori, ci informano i presidenti è sempre bello stare insieme, divertendosi e facendo del bene per gli altri. La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno otto soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.