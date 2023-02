Bivacchi all'ex Hotel California: la Polizia salva due cani rinchiusi da giorni

La Squadra Volanti della Questura di Pisa ha effettuato un controllo approfondito, stamani 3 febbraio, all'interno dell'edificio abbandonato dell'ex hotel California in via Aurelia, a Madonna dell'Acqua. Di recente i residenti avevano segnalato alla Polizia occasionali presenze sospette.

All'interno gli agenti hanno ispezionato i locali, notando tracce evidenti di bivacchi, tuttavia sul momento non è stata riscontrata la presenza di persone. I poliziotti però sono stati attratti da alcuni guaiti. In un locale, chiuso a chiave, sono stati trovati due cani di razza pitbull, privi di targhetta identificativa e malnutriti. Il posto nel quale erano chiusi, inoltre, non assicurava il corretto ricambio dell'aria, perché la finestra e la porta stessa erano sbarrate. La cospicua presenza di deiezioni dei due animali erano il segno che i cani erano rinchiusi da qualche giorno.

Gli animali si sono mostrati tranquilli, sono stati rifocillati e successivamente affidati al canile municipale. Le indagini per individuare l'autore del malgoverno dei cani sono in corso.