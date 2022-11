Bivacchi nella boscaglia: smantellato nel volterrano il covo dei pusher

Servizi di controllo nelle aree boschive del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Volterra, per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Nei mesi scorsi infatti erano già stati identificati e segnalati al prefetto, quali assuntori abituali di sostanza stupefacente, numerosi acquirenti che appunto incontravano i pusher nella vegetazione.



Da qui la decisione dei militari, in collaborazione con i colleghi Forestali di Riparbella, di svolgere alcuni sopralluoghi.I Carabinieri si sono addentrati all’interno della macchia dove hanno scoperto diversi bivacchi, che hanno confermato una presenza stanziale, presumibilmente non occasionale, di pusher.Sono stati trovati infatti, nei vari punti bonificati, batterie per auto utili a ricaricare telefonini e personal computer, vestiti, sacchi a pelo, fornellini elettrici per scaldare le vivande, alimenti, lampade a batteria e numerose bottiglie d’acqua integre.L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.