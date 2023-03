Si accampa in un edificio privato abbandonato: scoperto e denunciato

Nelle prime ore della mattina di domenica 19 marzo, dopo la segnalazione arrivata alla Sala Operativa da parte di alcuni residenti che riferivano di un viavai sospetto, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Marino dove era stata sottolineata la presenza di extracomunitari che bivaccavano in una struttura abbandonata. Il controllo ha permesso di identificare un cittadino extracomunitario con a carico numerosi precedenti, regolare sul territorio nazionale, che è stato accompagnato in Questura per le procedure identificative. Al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di edifici.