Blackout a Calci, Enel risponde al sindaco: "Problema risolto"

Fermati i disagi, ci sarà un intervento risolutivo nei prossimi giorni. Così in sintesi Enel risponde al sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti sui problemi elettrici riscontrati recentemente nel Comune.

"In riferimento agli articoli sul disservizio verificatosi a Montemagno domenica 1° novembre, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, informa di aver già risolto il problema che riguardava una parte della singola linea di bassa tensione ed il quadro della cabina da cui esce la linea stessa. I tecnici di E-Distribuzione, dopo aver effettuato le ispezioni lungo la linea e in cabina, hanno realizzato la riparazione con una soluzione provvisoria che garantirà il servizio elettrico alle utenze e stanno programmando un intervento di sostituzione del quadro di bassa tensione dell’impianto, che sarà rinnovato attraverso l’installazione di apparecchiature di ultima generazione. Le operazioni, che richiederanno un’interruzione temporanea del servizio, si svolgeranno nelle prossime settimane e l’azienda darà apposita comunicazione ai cittadini attraverso affissioni nella zona interessata". "E-Distribuzione conferma la consueta disponibilità al sindaco Massimiliano Ghimenti e all’amministrazione comunale - conclude l'azienda - con cui c’è da sempre un rapporto di collaborazione, per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti del caso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringrazio Enel per la rapida soluzione del problema e apprezzo il cenno alla collaborazione che si conferma esser sempre stata un punto fondamentale nelle reciproche relazioni - interviene il sindaco Ghimenti - ciò non toglie che se i cittadini segnalano disservizi frequenti il Comune interverrà sempre in difesa degli stessi".