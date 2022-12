Cisanello, controlli dopo il blackout: scoperti 'furbetti' allacciati alla rete elettrica pubblica

Il grande impegno di pattugliamento a Pisa dei Carabinieri, in questi giorni di festa, al fine di aumentare la percezione di sicurezza e prevenire reati, ha portato alla denuncia in stato di libertà di due persone trovate in possesso di materiali atti allo scasso. I soggetti sono stati sorpresi mentre stavano per fare accesso in un'abitazione a ridosso del centro storico, dopo aver forzato il portone di ingresso.

Altri due soggetti sono invece stati denunciati per furto di energia elettrica dopo che, a seguito di un momentaneo black-out in un quartiere in zona Cisanello, i militari ed i tecnici Enel si sono accorti di un allaccio abusivo alla rete pubblica, grazie al quale i due alimentavano tutti gli elettrodomestici della propria casa.

Massima attenzione anche alla circolazione stradale con due denunce, una per guida in stato ebbrezza alcolica e l’altra per guida senza patente, perché mai conseguita. Nello specifico il soggetto ubriaco è risultato positivo con un tasso di 1,83 g/l.