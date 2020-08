Nuovo blitz all'ex Vitarelli: 10 persone bivaccano tra rifiuti e degrado

Ancora un blitz nell'area dell'ex vetreria Vitarelli a Porta a Mare dopo quello di qualche giorno fa messo a punto dalla Polizia di Stato, una zona su cui viene tenuta alta l'attenzione soprattutto in seguito ai nuovi furti avvenuti nella vicina Corte Sanac. Stavolta ad entrare in azione i Carabinieri della Compagnia di Pisa che, con il sostegno del Nucleo Cinofili di San Rossore, hanno fatto irruzione all’interno dei capannoni e dei locali adibiti ad ufficio dell’ex fabbrica. Tra cumuli di immondizia e rifiuti di ogni genere, hanno trovato anche 10 persone (7 stranieri e 3 italiani), alcune delle quali dormivano su materassi di fortuna posti sul pavimento mentre altre bivaccavano all’interno della struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le persone, risultate poi tutte con precedenti per reati contro il patrimonio e/o in materia di stupefacenti, sono state immediatamente allontanante dalla struttura, ad esclusione di due soggetti che sono stati condotti in caserma per l’identificazione mediante fotosegnalamento.