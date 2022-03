Servizi sanitari: possibili disagi per prenotazioni e pagamenti

Giovedì prossimo, 24 marzo, a partire dalle ore 16 e per circa 4 ore, ci sarà un momentaneo blocco di alcune attività che interesseranno gli utenti dei servizi della sanità territoriale e ambulatoriale. Il fermo è necessario per consentire l'aggiornamento dei relativi software gestionali e riguarderà il territorio dell'ex Asl 5 Pisana e l'attività istituzionale dell'Azienda ospedaliera-universitaria pisana.

Ecco l'elenco dei servizi di interesse degli utenti che saranno momentaneamente non accessibili:

- registrazione dell'attività ambulatoriale (gestione numero di 'chiamata', accettazione, prenotazione 2° accesso, stampa/visualizzazione liste lavoro);

- compilazione della modulistica ambulatoriale (consensi, informative e referti);

- prenotazione e incassi nelle farmacie, parafarmacie, associazioni di volontariato ed enti accreditati (che utilizzano Cup-gst);

- prenotazione e gli incassi agli sportelli aziendali;

- gli incassi alle macchine riscuotitrici per le prenotazioni effettuate nella fascia oraria di sospensione dalle ore 16 alle ore 20 del 24 marzo;

- la stampa/gestione dei registri IVA delle fatture emesse per attività di libera professione (ex Asl 5);

- la gestione anagrafica degli assistiti, compresa l'integrazione con l'anagrafe centrale da parte dei gestionali per: accettazione ospedaliera, pronto soccorso, Ris, laboratorio analisi, cartella informatizzata, screening, liste operatorie, neurofisiopatologia, endoscopia.

Il servizio di prenotazione Cup 2.0 e Cup Light resterà attivo e le prenotazioni potranno essere effettuate, così come i pagamenti per le prestazioni prenotate prima delle ore 16 del giorno giovedì 24 marzo.